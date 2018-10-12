Новосибирский пловец взял серебро юношеской Олимпиады — он отстал от победителя на сотую секунды

Даниил Марков завоевал уже 5 медалей в Аргентине

Новосибирец Даниил Марков вновь стал серебряным призёром III летних юношеских Олимпийских игр в Аргентине — на дистанции 50 метров баттерфляем 18-летний пловец финишировал вторым, уступив всего 0,01 секунды напарнику по сборной Андрею Минакову. 


Об этом сообщил Олимпийский комитет России в ночь на 12 октября.


«Пловец Андрей Минаков стал пятикратным чемпионом III летних юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Сегодня россиянин быстрее всех проплыл в финале на 50 метров баттерфляем. Время чемпиона — 23,62 секунды. Норвежец Тормо Квас и другой наш спортсмен Даниил Марков поделили второе место, показав результат на 0,01 секунды хуже, чем Минаков», — говорится в сообщении ОКР.


Сейчас на счету Даниилы Маркова уже 5 медалей юношеской Олимпиады — 2 серебра в личном зачёте и 3 золота в эстафете в составе сборной России. Впереди у Даниила Маркова ещё два заплыва — 100 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем.



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