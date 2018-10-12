Новосибирского бизнесмена экстрадировали из Германии за мошенничество

Следователи считают, что из-за него бюджет Новосибирской области не досчитался 153 миллионов рублей

Юрий Белорыбец вернулся в Россию в сопровождении конвоя
Юрий Белорыбец вернулся в Россию в сопровождении конвоя

В Россию из Германии экстрадировали новосибирского бизнесмена Юрия Белорыбца, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.


Об этом вечером 11 октября сообщила Генпрокуратура РФ.


«По версии следствия, с июля 2008 года по сентябрь 2012 года в городе Новосибирске директор организации "СибРегионСтрой" Белорыбец с соучастниками осуществлял строительство объектов транспортной ин­фраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Имея умысел на хищение бюджетных средств, они представили в рамках договора заказчику для оплаты документы, в которых были указаны не соответствующие действительности сведения о выполненных работах и стоимости использованных при строительстве материалов», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.


В ведомстве уточнили, что таким образом предполагаемые мошенники причинили бюджету Новосибирской области ущерб на 153 миллиона рублей. Часть этих денег они обналичили и перечислили на счета подконтрольных организаций и других компаний, «имеющих признаки фирм-однодневок».


«Поскольку Белорыбец скрылся от уголовного преследования, по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации он был объявлен в международный розыск. В декабре 2017 года его задержали на территории Германии, после чего Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности», — рассказали в прокуратуре.


В итоге её сотрудникам удалось добиться экстрадиции Юрия Белорыбца. Обвиняемый приехал в Москву в сопровождении спецконвоя.


В августе за границей по запросу Интерпола задержали ещё одного сибиряка — уроженца Новосибирска Ивана Скибу. Его обвинили сразу в двух преступлениях.

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