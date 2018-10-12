В мэрии раскритиковали планы поставить памятник Сталину

Советник мэра Александр Ложкин возглавляет Худсовет и будет выступать против памятника Сталину

Советник мэра Новосибирска, председатель Художественного совета при мэрии Александр Ложкин высказался против установки памятника Сталину — окончательное решение по скульптуре ещё не принято, сейчас рассматриваются предложения горожан.







«Ни в коем случае решение [об установке бюста Сталину] ещё не принято, — объяснил Александр Ложкин. — Решение считается принятым после того, как мэр ставит подпись на соответствующих документах».





По его словам, три места для возможной установки памятника лишь представлены инициативной группой на обсуждение, при этом само обсуждение не предусматривает голосования — это сбор мнений и предложений жителей города. «То есть любой гражданин вправе высказаться за памятник, против», — подчеркнул советник мэра.





В свою очередь, Художественный совет, как напомнил Ложкин, даёт рекомендации мэру, согласовать или нет представленный проект.





«Художественный совет оценивает в первую очередь как художественную сторону, достаточно ли качественно выполнен объект, соответствует ли месту, куда его предлагают разместить. Он не должен оценивать политический аспект, — объяснил Ложкин. —





Я буду голосовать против. Не потому, что я ярый антисталинист. То есть мои политические пристрастия к этому не имеют отношения. Но я считаю, что нельзя сегодня ставить памятники фигурам, в отношении которых отсутствует общественное согласие.





И установка памятников таким фигурам, как Сталин, Иван Грозный и, извините, даже Николай II, преждевременна».





Идея установки бюста Сталина муссируется давно. Недавно историк Константин Голодяев объяснил, что произойдёт в Новосибирске, если его всё-таки установят.