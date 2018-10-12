Три аварии парализовали движение на Большевистской в утренний час пик

Гигантская пробка в сторону центра города начинается от разъезда Иня

Уровень пробок в городе к 9:40 достиг 5 баллов
Уровень пробок в городе к 9:40 достиг 5 баллов

Сегодня утром, 12 октября, в Новосибирске на пути к центру города по Большевистской собралась 7-километровая пробка.


Огромный затор начинается от разъезда Иня и тянется к площади Инженера Будагова. К 9:40 движение на этом участке осложняли три ДТП, а скорость машин в потоке не превышала 7 километров в час.


По данным Яндекс.Карт, также в это утро сильно загруженным выглядит подъезд к Коммунальному мосту по Карла Маркса и Немировича-Данченко. Кроме того, плотный поток машин скопился на проезде Энергетиков в обе стороны, а также на Ватутина и Станиславского в сторону площади Труда. В целом уровень пробок в городе к моменту публикации новости достигал 5 баллов.


Длина пробки на Большевистской превысила 7 километров
Длина пробки на Большевистской превысила 7 километров


Ранее аналитики выяснили, что среднестатистический новосибирец тратит на стояние в пробках по 140 часов в год. По количеству заторов Новосибирск оказался на третьем месте среди российских городов после Москвы и Санкт-Петербурга. 

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