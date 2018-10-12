Из горящего дома на Гастелло пожарные спасли пять человек

Пожар случился в ночь с 11 на 12 октября

Всего из горящего дома эвакуировались девять человек
Всего из горящего дома эвакуировались девять человек

Поздним вечером 11 октября в Заельцовском районе Новосибирска загорелся многоквартирный дом — пожарные эвакуировали из дома пятерых человек.


По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в доме № 1 на улице Гастелло.


«На момент прибытия пожарной охраны из подвала шёл дым. В результате пожара во втором подъезде на двух этажах повреждены стены, потолки, перила и лестничные марши, а также входные двери. До прибытия пожарных из квартир самостоятельно эвакуировались четыре человека. Личным составом <…> по автолестнице были спасены два человека, и ещё по трёхколенной лестнице — три человека», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.


По информации спасателей, пожар обнаружили в 23:31, а полная ликвидация произошла в 00:08. В пожаре никто не пострадал, а для тушения было задействовано 24 человека и 7 единиц техники.


«Предполагаемой причиной пожара выставили поджог», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. 


На прошлой неделе в пожаре на Западном жилмассиве погибли три человека.

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