В ГИБДД рассказали о состоянии сбитого на Ватутина ребёнка

Ребёнка с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами доставили в детскую больницу

Вечером 11 октября на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска LADA сбила мальчика, ехавшего на самокате через дорогу.







Авария случилась в 19:15 недалеко от дома № 6 на улице Ватутина. Скорую ребёнку вызвали очевидцы.







«Водитель 1994 года рождения двигался на автомобиле "Лада" по улице Пермитина со стороны Пархоменко в сторону Котовского. В пути следования у дома № 6 на улице Ватутина он совершил наезд на пешехода, ребёнка, который двигался на самокате справа налево вблизи регулируемого пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.







По его словам, 10-летний мальчик с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами был доставлен в детскую больницу.







«Хотелось бы напомнить, что сейчас светает позже и темнеет раньше. Многие пешеходы двигаются без светоотражающих элементов и не видны водителям. Необходимо пользоваться светоотражающими элементами, особенно в тёмное время суток, тогда у водителей будет больше возможности заметить пешехода», — добавил Владислав Савченков.







Вечером 11 октября отец мальчика рассказал, что ребёнок переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.