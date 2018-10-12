В ГИБДД рассказали о состоянии сбитого на Ватутина ребёнка
Накануне вечером «Лада» сбила 10-летнего мальчика на самокате
Вечером 11 октября на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска LADA сбила мальчика, ехавшего на самокате через дорогу.
Авария случилась в 19:15 недалеко от дома
«Водитель 1994 года рождения двигался на автомобиле "Лада" по улице Пермитина со стороны Пархоменко в сторону Котовского. В пути следования у дома
По его словам, 10-летний мальчик с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами был доставлен в детскую больницу.
«Хотелось бы напомнить, что сейчас светает позже и темнеет раньше. Многие пешеходы двигаются без светоотражающих элементов и не видны водителям. Необходимо пользоваться светоотражающими элементами, особенно в тёмное время суток, тогда у водителей будет больше возможности заметить пешехода», — добавил Владислав Савченков.
Вечером 11 октября отец мальчика рассказал, что ребёнок переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым