Пешеходный переход под Димитровским мостом засыпали песком

Работы по закапыванию перехода начались несколько дней назад

Подземный пешеходный переход засыпали песком
Подземный пешеходный переход засыпали песком


Пешеходный переход под Димитровским мостом в Железнодорожном районе засыпали песком — информация об этом появилась в социальной сети Facebook ночью 12 октября.


Перед тем, как начать работы, рабочие вынесли из перехода весь мусор
Перед тем, как начать работы, рабочие вынесли из перехода весь мусор


По словам рабочих, которые сейчас засыпают пешеходный переход, работы начались ещё в начале недели: перед началом работ из перехода вынесли весь мусор. 


По наблюдениям корреспондента НГС, вход в пешеходный переход на противоположной стороне дороги засыпать пока не начали. 


Работы начались несколько дней назад
Работы начались несколько дней назад


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, зачем был засыпан переход.


Переход несколько лет был перекрыт и не работал
Переход несколько лет был перекрыт и не работал


В середине июля в ОАО «Новосибирскавтодор» отчитались о ремонте Димитровского моста — дорожники восстанавливают мостовые ограждения и обустроили тротуары.


По информации пресс-службы компании, дорожники уже убрали колею, из-за которой часто случались ДТП, установили новые пешеходные ограждения, а также прочистили ливневые стоки. Ремонт шёл по проекту «Безопасные и качественные дороги».

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