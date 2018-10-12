Пешеходный переход под Димитровским мостом засыпали песком
Работы по закапыванию перехода начались несколько дней назад
Пешеходный переход под Димитровским мостом в Железнодорожном районе засыпали песком — информация об этом появилась в социальной сети Facebook ночью 12 октября.
По словам рабочих, которые сейчас засыпают пешеходный переход, работы начались ещё в начале недели: перед началом работ из перехода вынесли весь мусор.
По наблюдениям корреспондента НГС, вход в пешеходный переход на противоположной стороне дороги засыпать пока не начали.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, зачем был засыпан переход.
В середине июля в ОАО «Новосибирскавтодор» отчитались о ремонте Димитровского моста — дорожники восстанавливают мостовые ограждения и обустроили тротуары.
По информации пресс-службы компании, дорожники уже убрали колею, из-за которой часто случались ДТП, установили новые пешеходные ограждения, а также прочистили ливневые стоки. Ремонт шёл по проекту «Безопасные и качественные дороги».
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова