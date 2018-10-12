Новосибирск поднялся на 56-е место рейтинга «Город России»

Голосование продолжится до конца этого года

Каждый может отдать свой голос на сайте и выбрать город-символ
Каждый может отдать свой голос на сайте и выбрать город-символ

На сайте проекта «Город России — национальный выбор» Новосибирск поднялся на 56-е место. На сегодняшний день столица Сибири набрала 2 576 голосов.  


Ежегодный Всероссийский конкурс стартовал в январе этого года и продлится до 30 декабря 2018 года.  Как сообщают создатели проекта, в голосовании могут принять участие все желающие и выбрать город, «достойный стать национальным символом».


Сейчас в голосовании лидирует Владикавказ, который уже набрал 321 422 голосов. На втором месте Владивосток, за который проголосовало 139 746 пользователей, на третьем — Чебоксары, набравшие более 104 тысяч голосов. 


Также в первую десятку рейтинга вошли Нальчик, Красноярск, Пенза, Челябинск, Вологда, Севастополь и Ярославль. 


В прошлом году в этом проекте Новосибирск занял 22-е место, набрав 34 280 голосов. Самое высокое место в этом рейтинге столица Сибири занимала в 2013 году — 21-е.



Из сибирских городов в топ-10 входит только Красноярск
Из сибирских городов в топ-10 входит только Красноярск


В сентябре Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов с развитым рынком труда

Прочтений: 256

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