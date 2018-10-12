Отец ребёнка, сбитого в Ленинском районе: «Водитель ехал с превышением скорости»

По словам отца потерпевшего мальчика, ребёнок переходил дорогу на зелёный сигнал светофора

Сейчас ребёнок находится в больнице
Сейчас ребёнок находится в больнице

После публикации НГС о ДТП с участием ребёнка на пересечении улиц Ватутина и Пермитина в Ленинском районе Новосибирска в редакцию позвонил отец потерпевшего и описал свою версию.


По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора, но не посмотрел по сторонам и угодил под колеса автомобиля. Машина двигалась с небольшой скоростью, водитель пытался избежать столкновения, но ему это не удалось.


Как сообщил отец потерпевшего ребёнка, водитель ехал с превышением скорости, а ребёнок переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.


«Тут не надо быть экспертом, чтобы понять, что скорость была значительной. Если даже судить по травмам сына, то невозможно было бы их получить, если бы скорость автомобиля была небольшой. Тем более есть очевидцы, которые говорят, что водитель ехал с превышением скорости», — рассказал корреспонденту НГС отец потерпевшего ребёнка. 


По его словам, водитель показался ему странным, даже заторможенным. 


«Когда я приехал на место ДТП, я начал спрашивать, кто водитель машины. И мне никто не отвечал. Даже сам водитель не сразу ответил, хотя стоял недалеко от меня, у машины скорой помощи. Я могу сказать, что на момент прибытия реакция и мимика водителя были заторможены, на мой взгляд, он был физически заторможен. Прежде чем ответить на мои вопросы, он задумывался. Может, это шок, а может, опьянение — я не знаю», — рассказал корреспонденту НГС отец потерпевшего ребёнка.


Родителям ребёнок сказал, что переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Сейчас он находится в больнице, в нейрохирургическом отделении. 


На прошлой неделе на улице Связистов произошло ДТП — водитель «Тойоты» столкнулся с ребёнком. Мальчик получил переломы плеча и ноги. 

Прочтений: 884

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено