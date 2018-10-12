Отец ребёнка, сбитого в Ленинском районе: «Водитель ехал с превышением скорости»

Сейчас ребёнок находится в больнице

После публикации НГС о ДТП с участием ребёнка на пересечении улиц Ватутина и Пермитина в Ленинском районе Новосибирска в редакцию позвонил отец потерпевшего и описал свою версию.







По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора, но не посмотрел по сторонам и угодил под колеса автомобиля. Машина двигалась с небольшой скоростью, водитель пытался избежать столкновения, но ему это не удалось.







Как сообщил отец потерпевшего ребёнка, водитель ехал с превышением скорости, а ребёнок переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.







«Тут не надо быть экспертом, чтобы понять, что скорость была значительной. Если даже судить по травмам сына, то невозможно было бы их получить, если бы скорость автомобиля была небольшой. Тем более есть очевидцы, которые говорят, что водитель ехал с превышением скорости», — рассказал корреспонденту НГС отец потерпевшего ребёнка.





По его словам, водитель показался ему странным, даже заторможенным.





«Когда я приехал на место ДТП, я начал спрашивать, кто водитель машины. И мне никто не отвечал. Даже сам водитель не сразу ответил, хотя стоял недалеко от меня, у машины скорой помощи. Я могу сказать, что на момент прибытия реакция и мимика водителя были заторможены, на мой взгляд, он был физически заторможен. Прежде чем ответить на мои вопросы, он задумывался. Может, это шок, а может, опьянение — я не знаю», — рассказал корреспонденту НГС отец потерпевшего ребёнка.





Родителям ребёнок сказал, что переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Сейчас он находится в больнице, в нейрохирургическом отделении.







На прошлой неделе на улице Связистов произошло ДТП — водитель «Тойоты» столкнулся с ребёнком. Мальчик получил переломы плеча и ноги.