Иномарка сбила ребенка на самокате в Ленинском районе: мальчика увезли на скорой

По словам очевидцев, он перебегал дорогу на красный

Мальчика увезли в больницу на скорой помощи

Сегодня вечером, 11 октября, ДТП с ребенком произошло на пересечении улиц Ватутина и Пермитина в Ленинском районе Новосибирска.







«По предварительной информации, иномарка сбила мальчика 10 лет. Госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.





По словам очевидцев, ребёнок перебегал дорогу на красный свет светофора.





«Ребёнок на самокате хотел на красный переехать через дорогу, но не посмотрел по сторонам, машина двигалась с небольшой скоростью — он максимально пытался избежать столкновения, но мальчишка прям под колеса ехал», — рассказала очевидица происшествия Анна.







Как рассказала очевидица ДТП Анна, после столкновения мальчик находился в шоковом состоянии, но мог разговаривать. Водитель автомобиля и очевидцы вызвали скорую.





«Мальчик, конечно, в шоковом состоянии, но разговаривал и внятно отвечал на вопросы. Скорую вызвали сразу же. Даже два или три раза — водителем и очевидцами. Из рук в руки передали бригаде скорой помощи», — добавила Анна.





В конце прошлой недели подобный случай произошёл в Кировском районе — там иномарка сбила ребёнка, когда тот переходил дорогу вблизи частного сектора.