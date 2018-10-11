Авария парализовала движение трамваев № 13 в центре Новосибирска

Две иномарки не поделили трамвайные пути

Авария случилась на трамвайных путях
Авария случилась на трамвайных путях

Вечером 11 октября на улице Депутатской на трамвайных путях столкнулись две иномарки — это парализовало движение трамвая № 13. Движение парализовано в обоих направлениях, у места ДТП стоят не менее 7 составов.


«Там, где остановка "Депутатская", там была большая пробка — и многие машины вылезали на пути трамвайные. <…> Долго не было трамвая, потому что со стороны центра в сторону барахолки ехали два подряд. Я села, мы только начали отъезжать от остановки, <…> справа от нас едет темная иномарка, и ровно перед трамваем выскакивает серебристая иномарка и встречается с этой чёрной», — сообщила корреспондент НГС, ставшая очевидцем события.


Как пояснила корреспондент НГС, из-за аварии около трети пассажиров трамвая вышли из транспорта.


В пробке оказалось 5 трамваев
В пробке оказалось 5 трамваев


Согласно информации сервиса «Транспорт на карте» Центра управления городским автоэлектротранспортом, сейчас на улице Депутатской собралось 5 трамваев № 13.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, проезд по участку улицы Депутатской в сторону оперного театра и улицы Орджоникидзе затруднён — максимальная скорость движения составляет 3 км/ч.


В конце сентября авария также парализовала движение на проспекте Дзержинского — тогда в пробке оказалось 7 составов.

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