Появилось видео нападения на салон сотовой связи: налётчик был весь в чёрном

Он выстрелил в менеджера на выходе из магазина

Следователи обнародовали видео вооружённого нападения на новосибирский салон сотовой связи, в результате которого пострадал охранник.


Видео появилось вечером 11 октября на официальном канале Следственного комитета в мессенджере TamTam.



Ранее в следственном управлении СК России по Новосибирской области сообщили, что происшествие случилось в салоне сотовой связи, который работает в доме № 206 на улице Бориса Богаткова. По предварительным данным, в первом часу дня туда зашёл посетитель, который попросил показать ему мобильный телефон.


«После того как ему было передано устройство, фигурант по уголовному делу достал из сумки пистолет, продемонстрировал сотрудникам магазина и стал удаляться из салона», — рассказывали следователи.


В СК поясняли, что задержать мужчину попытался менеджер. Он схватил подозреваемого за руку, в которой у того был пистолет. В это время посетитель выстрелил и ранил в голову другого менеджера.


Очевидцы позвонили в полицию и скорую помощь, сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По её данным, участковый тут же прибыл на место и задержал подозреваемого.


«Им оказался житель Калининского района 1980 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности», — рассказывали в полиции.


Следователи уточнили, что 26-летнего пострадавшего увезли в больницу.

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