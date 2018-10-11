Объявлены цены на новый «Логан»-вездеход

Новый «Рено» получил большой клиренс, защитный обвес и может ездить по грязи

Компания Renault объявила цены на новую внедорожную версию популярного седана Logan под названием Stepway. Автомобиль будет стоить от 662 990 рублей. Особенностью машины является увеличенный до 19,5 сантиметра клиренс.





Новый Logan имеет пластиковый черный защитный обвес — накладки установлены на порогах, бамперах, колесных арках. По сравнению с обычной моделью новая будет дороже.





Клиренс Renault Logan Stepway — 19,5 сантиметра





«Обычный базовый Logan начинается от 554 000 рублей. Новый автомобиль ожидается буквально в течение месяца, полутора — максимум», — рассказали в отделе продаж компании «Автомир», официального дилера Renault в Новосибирске.







Максимальная цена Renault Logan Stepway — 822 990 рублей





В базовой комплектации внедорожный Renault Logan Stepway имеет 82-сильный двигатель, механическую коробку передач, ABS, две подушки безопасности, передние электростеклоподъемники. В максимальной версии с автоматом Logan Stepway стоит уже 822 990 рублей.





Конкурировать автомобиль будет с аналогичными внедорожными моделями LADA Vesta Cross и KIA Rio X-Line.





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