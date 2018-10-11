Объявлены цены на новый «Логан»-вездеход
Новый «Рено» получил большой клиренс, защитный обвес и может ездить по грязи
Компания Renault объявила цены на новую внедорожную версию популярного седана Logan под названием Stepway. Автомобиль будет стоить от
Новый Logan имеет пластиковый черный защитный обвес — накладки установлены на порогах, бамперах, колесных арках. По сравнению с обычной моделью новая будет дороже.
«Обычный базовый Logan начинается от
В базовой комплектации внедорожный Renault Logan Stepway имеет 82-сильный двигатель, механическую коробку передач, ABS, две подушки безопасности, передние электростеклоподъемники. В максимальной версии с автоматом Logan Stepway стоит уже
Конкурировать автомобиль будет с аналогичными внедорожными моделями LADA Vesta Cross и KIA Rio X-Line.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
Читайте также:
Новосибирцы набросились на дешёвый Skoda Kodiaq российской сборки.
Дмитрий Косенко
Фото renault.com