Новосибирец снял красивый клип в заброшенном бассейне

Константин Жарков отметил, что получил разрешение на съёмки с трудом





Новосибирский музыкант Константин Жарков выложил на этой неделе на YouTube клип на свою новую песню «Останься». О съёмках корреспонденту НГС сообщил сам музыкант, выступающий под псевдонимом Джарум.







«Мы с товарищами решили снять клип. Они мне показали место, а я под это место написал песню. Это в Пашино, там заброшенный бассейн ["Дельфин"], который сейчас восстанавливают. <…> С трудом удалось договориться [на съёмку], но нам разрешили», — рассказал автор клипа музыкант Константин Жарков.





Автор также отметил, что на стене бассейна была надпись, подходящая к клипу: «Искусство — оно повсюду, на самом-то деле. Посмотри куда угодно. Даже в этих развалинах и битых стёклах живёт своеобразная и неповторимая эстетика».







Клип снят на песню «Останься» из нового альбома Джарума «Солнце», который должен выйти в ближайшие пару недель. Как пояснил сам автор, песня эта о любви и её перерождении.











По словам музыканта, съёмки в бассейне уложились в один день. За соблюдением техники безопасности во время съёмок постоянно следил специальный человек. Сложнее всего во время съёмок было принести в бассейн пианино.







«Грузчики все перематерились, пока затаскивали его в помещение. <…> Мы хотели пианино уронить, но нам не разрешили этого. <…> В итоге человек просто за ним играл. <…> А падал в бассейн главный герой. Герой в лице меня. Это сложная сцена была: отснять нужно было всё реалистично», — пояснил Константин и заметил, что его падение снималось отдельно, а потом монтировалось.







В съёмках также приняли участие профессиональный виолончелист Андриан Заугольников, пианистка Юлия Хантель и балерина Анна Осипова.







В прошлом году Константин Жарков снял красивый клип о любви с летающей девушкой.