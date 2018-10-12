Вузу разрешили построить 17-этажное общежитие в центре Новосибирска

Мэрия Новосибирска 9 октября выдала разрешение на строительство 17-этажного общежития НГУЭУ — оно должно появиться в Центральном районе, возле корпуса университета на улице Ломоносова, 56.







Так должно выглядеть здание по проекту: слева вид на фасад со стороны улицы Ольги Жилиной, справа — с Фрунзе





Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе НГУЭУ, речь идёт о проекте, разработанном для вуза ещё в 2012 году. По нему на углу улиц Ольги Жилиной и Фрунзе должно появиться здание площадью более 9 тысяч кв. м с двумя подземными этажами. В здании смогли бы жить 403 студента университета.







«На жилых этажах будет реализована коридорная схема, запроектированы блоки на 2–3 комнаты, каждый из которых предполагает собственно жилые комнаты, душевую, туалет и прихожую. На каждом этаже предусмотрены общие кухни, оборудованные мойкой, электропечью, холодильником, прачечные и комнаты для самостоятельных занятий и отдыха», — описали проект в вузе.







Между тем, хотя проект и площадка для строительства уже есть, они ещё не одобрены федеральным Минобразования, а финансирование не выделено, — в НГУЭУ уточнили, что сейчас проект вновь направлен на рассмотрение.







В пресс-службе университета подчеркнули, что сегодня в университетский кампус входит только одно общежитие — на улице Фрунзе, 16, и его мощности хватает лишь на 70% необходимого объёма жилья для студентов.







«Доля иногородних абитуриентов ежегодно возрастает. Больше всего зачисленных в НГУЭУ в этом учебном году — из регионов России (2165 человек), общее количество первокурсников из других стран — 105 человек», — подсчитали в вузе.







Перед началом учебного года иностранные студенты рассказали, как живётся в новосибирских общежитиях. А пару лет назад НГС рассказывал, как одно из общежитий СГУГиТ превратили в модный лофт для студентов с цветными кухнями и коридорами.

