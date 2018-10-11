Клиент салона сотовой связи выстрелил в голову продавца

Сбежать подозреваемому не удалось: его скрутили полицейские

Происшествие случилось в салоне сотовой связи на Бориса Богаткова
Происшествие случилось в салоне сотовой связи на Бориса Богаткова

В Новосибирске налётчик устроил стрельбу в салоне сотовой связи и ранил в голову 26-летнего менеджера.


«Предварительно установлено, что 11 октября около 12 часов 20 минут в помещение салона сотовой связи, расположенного по улице Бориса Богаткова, 206, <…> вошёл подозреваемый и попросил показать менеджеров мобильный телефон. После того, как ему было передано устройство, фигурант по уголовному делу достал из сумки пистолет, продемонстрировал сотрудникам магазина и стал удаляться из салона», — рассказали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.


В ведомстве пояснили, что задержать мужчину попытался менеджер. Он схватил подозреваемого за руку, в которой у того был пистолет. В это время посетитель выстрелил и ранил в голову другого менеджера.


«О случившемся было сообщено в полицию и скорую помощь. На место преступления незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции, который задержал злоумышленника. Им оказался житель Калининского района 1980 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. В настоящее время он доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, а изъятый у него пистолет направлен на экспертизу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В Следственном комитете добавили, что 26-летнего пострадавшего скорая помощь увезла в ближайшую больницу. В отношении ранившего его посетителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (покушение на убийство, сопряжённое с разбоем и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).


На прошлой неделе суд вынес приговор бывшему полицейскому, который устроил стрельбу в баре «113»: подсудимый получил 1 год 8 месяцев колонии общего режима. 

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