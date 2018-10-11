Новосибирские ветеринары сделали протез собаке без одной лапы

Пёс Шанс попал под машину два года назад





Специалисты ветеринарной клиники «БЭСТ» установили протез лапы собаке по кличке Шанс, которую два года назад сбила машина.







«Водитель, который его сбил, остановился, вышел, посмотрел и уехал. Две девушки ехали следом за ним, видели всю эту ситуацию. Подобрали собаку окровавленную, затолкали в машину и увезли в клинику. После начали искать каким образом можно помочь и вышли на нас», — рассказала корреспонденту НГС волонтер Благотворительного фонда «Варежка» Анна Верниковская.





У собаки была серьезная скальпированная рана и сломанная конечность, которую пытались заживить. Однако через какое-то время начался некроз тканей и лапу пришлось ампутировать.





«Врач предложил попробовать поставить протез собаке. Шанс очень длительное время после ампутации провел в клинике. Затем на какое-то время пока мы ждали, пока будет изготовлен сам протез, мы забирали его во временный дом, где он ждал. И наконец на прошлой неделе всё сложилось, и собака отправилась в клинику на операцию, где ему успешно поставили протез», — поясняет волонтер.





Сейчас Шанс находится в клинике на стационарном лечении. По словам Анны, пес уже активно пользуется лапой — он может ходить.





Как только пес окрепнет, волонтеры будут искать ему хозяина.





Специалисты клиники «БЭСТ» освоили методику установки протезов животным несколько лет назад. Впервые они вживили титановый протез коту Томасу, который попал в капкан и лишился части передней лапы.