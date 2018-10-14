Научный сотрудник из Казани создал карту новосибирских граффити

Граффити в одном из дворов Новосибирска

Научный сотрудник из Казани Марат Газизуллин занимается проектом GraffitiManiaChallenge — это международная карта стрит-арта, на которую нанесены и новосибирские граффити. Сейчас их около 50.







Идея проекта появилась в 2017 году, когда сообщество поклонников Linken Park в Казани решило сделать граффити под мостом с изображением музыканта группы. Сейчас в нём участвуют люди из разных стран и городов.





«Нужно было привлечь людей к опросу, поэтому мы сделали этот челлендж — сначала люди присылали селфи, видеообращения на фоне уличного искусства, а сейчас мы расширили формат. Есть три варианта добавления граффити на карту: пост в любой соцсети с нашими хештегами, ветка в группе проекта, куда можно всё добавлять, и самостоятельно добавить на карту», — рассказал корреспонденту НГС Марат Газизуллин.









По его словам, чтобы основная карта не превращалась в свалку, ту, на которую люди добавляют объекты сами, сделали дублирующей. Именно с неё потом Газизуллин переносит информацию. Сейчас на карте 800 объектов. В карте есть поиск: можно найти работу по художнику, названию или геолокации.





«На счёт отсечения ерунды: например, на дублирующую карту кто-то добавлял нарисованный член — мы его просто удалили и всё. Это же недолго. Если день свободен, то я могу добавить на карту несколько сотен объектов. Я всегда что-то коллекционировал, а таким образом стал собирать стритарт», — поясняет создатель проекта.





О том, что компания «2ГИС» нанесла на карту граффити Новосибирска, Марат Газизуллин знает. Эти карты отличаются, по его мнению, тем, что на GraffitiManiaChallenge можно наносить объекты в разных городах мира, даже в небольших, и можно добавлять видео.





Например, на карту добавлено такое видео о работах Татьяны Кожуро в краснодарской кофейне





Корреспондент НГС протестировала один из способов добавления объектов на карту, написав о новых граффити Академгородка о работе айтишников на страницу проекта. В тот же вечер они были нанесены на карту.





На днях на стене НГТУ тоже появились новые граффити — по мотивам фото 60-х годов, а в улице Шукшина в Первомайском районе нарисовали девочку с аистом.