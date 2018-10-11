На стене в Первомайском районе появились трёхметровые граффити с девочкой и аистом

Рисунок был запланирован ещё к 125-летию Новосибирска

Граффити Юлии Прокуровой появились на стене тепловой станции в микрорайоне Березовом
Граффити Юлии Прокуровой появились на стене тепловой станции в микрорайоне Березовом

На улице Шукшина в Первомайском районе Новосибирска появились новые граффити с девочкой и аистом.


22-летняя художница Юлия Прокурова должна была нарисовать их по просьбе администрации ещё к 125-летию города, но работы задержались из-за подготовки под рисунок стены тепловой станции.


«Планировалось сделать так, чтобы он был с какой-нибудь ассоциацией приятной, так как там очень много детей и планируется детская площадка рядом с этим местом. Девочка ассоциируется у меня с невинностью, началом жизни, началом начал. Аист тоже приносит жизнь. В руках она держит росток, который ассоциируется у меня тоже с ростом», — рассказала о значении своей работы художница Юлия Прокурова.


По словам Юлии Прокуровой, над рисунком она работала все выходные, а в эту субботу в микрорайоне его откроют официально. Как рассказала художница, эти граффити — только начало, и следующим летом в микрорайоне появятся и другие.


«Планируются в дальнейшем ещё граффити, но скорее всего, это будет уже следующем летом, потому что уже сезон закрылся. Возможно, будет даже целое здание расписано, там есть пятиэтажное здание рядом», — рассказала о дальнейших планах художница.


Вчера на стене перед одним из корпусов НГТУ тоже появились граффити — художники вдохновлялись фотографией из 60-х.

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