Новосибирцам предложили выбрать имя для аэропорта Толмачёво

Организаторы конкурса предложили присвоить имена великих людей 45 российским аэропортам, в том числе и аэропорту Толмачёво

Новосибирцам предложили придумать, в честь какого великого соотечественника они хотели бы назвать аэропорт Толмачёво.







Сегодня, 11 октября, стартовал проект «Великие имена России»: его организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам, в том числе и новосибирскому Толмачёво. При этом жители городов смогут сами выбрать наиболее подходящие имена, которые дополнят названия аэропортов.







Как отмечается на сайте проекта ВеликиеИмена.рф, на конкурс можно предложить имена, которые соответствуют нескольким критериям.







«Главные из них — значимый вклад в развитие и становление России, выдающиеся достижения в сфере профессиональной деятельности, историческая связь с данной территорией.





Есть важное ограничение — в качестве имен-претендентов нельзя предлагать имена политиков периода новейшей истории (последние 100 лет)», — говорится на сайте конкурса.







Организаторами этого проекта стали Общественная палата РФ и несколько некоммерческих организаций — Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.







Как пояснили организаторы, конкурс пройдёт в четыре этапа.







На первом этапе, который продлится с 11 по 21 октября, общественные палаты регионов России должны провести публичные обсуждения с участием властей и общественных объединений. По их результатам каждый регион сформирует начальный список из 3–10 имён, которые могли бы дополнить название местного аэропорта.







На втором этапе предложить свой вариант имени для аэропорта сможет любой желающий. Для этого нужно будет с 22 по 28 октября зайти на сайт проекта и заполнить специальную форму.







Третий этап продлится с 29 октября по 7 ноября. В это время организаторы конкурса проведут соцопросы, чтобы определить тройку имён-лидеров для каждого аэропорта.







«На четвертом этапе, с 8 по 30 ноября, проходит финальное голосование, к которому можно присоединиться, даже если вы не участвовали в конкурсе ранее.





Участникам предлагается выбрать один из трёх вариантов имени для любого аэропорта из списка по принципу "один голос — один аэропорт — одно имя". <...> Проголосовать также можно в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", отправкой SMS-сообщения на короткий номер или вручную, заполнив печатную анкету в газете, на вокзале, в аэропорту или на борту самолета», — сообщили организаторы конкурса.







Когда голосование завершится, организаторы ещё несколько дней будут обрабатывать анкеты, которые поступят из регионов. Объявить победившие в конкурсе имена они обещают 4 декабря.







«После того как имена будут выбраны, должен стартовать дизайнерский проект — образ главного персонажа и его биография лягут в основу концепции оформления и культурной составляющей пассажирских терминалов», — добавили в Общественной палате РФ.







«Коллектив аэропорта Толмачёво с уважением относится к инициативе Общественной палаты о присвоении имен великих людей аэропортам страны и готов оказать всестороннюю поддержку ее практической реализации», — коротко передал через пресс-службу аэропорта его гендиректор Евгений Янкилевич.





А в честь кого хотели бы назвать новосибирский аэропорт вы? Оставляйте свои варианты в комментариях под этой новостью.





Сейчас Толмачёво готовится к новой реконструкции — оба его терминала, международный и внутренний, будут расширены и объединены.

