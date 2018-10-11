Приставы устроили засаду на Мочищенском шоссе: ловят должников
Они уже успели арестовать семь машин
Сегодня, 11 октября, новосибирские автоинспекторы и приставы устроили в Заельцовском районе засаду на должников — проверяющие арестовали семь машин.
Операция «Дебитор» проходила на перекрёстке 1-го Мочищенского и Дачного шоссе, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
По её данным, всего проверяющие остановили больше 40 водителей. Ловить нарушителей помогал прибор «Дорожный пристав», который считывает госномера и вычисляет из общего потока машины, принадлежащие должникам.
«По оперативным данным, с нашей стороны было выявлено 42 должника, вручено 10 требований о явке на приём. Арестовано 7 автомобилей, и 62 тысячи рублей было погашено на месте», — добавили в службе судебных приставов.
В такие рейды на Мочищенское шоссе приставы и автоинспекторы выходят регулярно. Одна из последних операций прошла во второй половине мая: тогда проверяющие задержали водителя «Лексуса» с миллионным долгом.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова