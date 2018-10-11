Девушка подняла два собственных веса и взяла золото на соревнованиях в Люксембурге
Девушка подняла вес почти вдвое превышающий собственный
Студентка из Новосибирска Татьяна Рихельгоф выиграла золотую медаль на первенстве Европы по жиму лёжа — она смогла поднять вес в 110 килограмм.
Соревнования проходили в люксембургском Хамме.
Как сообщила корреспонденту НГС секретарь федерации пауэрлифтинга Новосибирской области Ольга Ермакова, победителем соревнования среди юниоров стала 20-летняя студентка юридического факультета Сибирского института управления РАНХиГС.
«Вечером 10 октября мастер спорта России Татьяна Рихельгоф выиграла первенство среди юниорок 19–23 лет. При весе в 56 килограмм она смогла пожать штангу весом в 110», — уточнила Ольга Ермакова.
Серебро завоевала Александра Шимичковская из Польши — её результат составил 95 килограмм. На третьем месте — австралийская спортсменка Марлене Сабатхы с жимом 92,5 килограмма.
Как рассказала корреспонденту НГС сама Татьяна Рихельгоф, она начала готовиться к первенству Европы ещё в январе.
«Сразу после первенства России началась длительная подготовка. Сложным соревнования назвать трудно — в этот раз надо было лишь психологически себя настроить, собраться с мыслями и сделать то, что постоянно делали на тренировках», — призналась Татьяна Рихельгоф.
Первенство Европы по пауэрлифтингу проводится с 9 по 13 октября в Люксембурге. В соревновании участвуют более 300 спортсменов из 23 стран и соревнуются в дисциплине «жим». В первенстве принимают участие несколько возрастных групп: юноши и девушки 14–18 лет, юниоры и юниорки 19–23 года, а также группа ветеранов — 40 лет и более.
В 2016 году Татьяна Рихельгоф стала серебряным призером первенства мира по жиму лежа, тогда девушка подняла штангу весом 100 килограмм.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Дмитрий Здорников
Фото предоставлено European Powerlifting Federation (1), скриншот из видео (2)
Видео youtube.com, thegoodlifttv