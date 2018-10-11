Девушка подняла два собственных веса и взяла золото на соревнованиях в Люксембурге

Девушка подняла вес почти вдвое превышающий собственный

Татьяна Рихельгоф уверяет, что самым сложным на соревновании было собраться с мыслями 
Татьяна Рихельгоф уверяет, что самым сложным на соревновании было собраться с мыслями 

Студентка из Новосибирска Татьяна Рихельгоф выиграла золотую медаль на первенстве Европы по жиму лёжа — она смогла поднять вес в 110 килограмм.


Соревнования проходили в люксембургском Хамме.


Как сообщила корреспонденту НГС секретарь федерации пауэрлифтинга Новосибирской области Ольга Ермакова, победителем соревнования среди юниоров стала 20-летняя студентка юридического факультета Сибирского института управления РАНХиГС.


«Вечером 10 октября мастер спорта России Татьяна Рихельгоф выиграла первенство среди юниорок 19–23 лет. При весе в 56 килограмм она смогла пожать штангу весом в 110», — уточнила Ольга Ермакова.


Серебро завоевала Александра Шимичковская из Польши — её результат составил 95 килограмм. На третьем месте — австралийская спортсменка Марлене Сабатхы с жимом 92,5 килограмма.


Как рассказала корреспонденту НГС сама Татьяна Рихельгоф, она начала готовиться к первенству Европы ещё в январе.


«Сразу после первенства России началась длительная подготовка. Сложным соревнования назвать трудно — в этот раз надо было лишь психологически себя настроить, собраться с мыслями и сделать то, что постоянно делали на тренировках», — призналась Татьяна Рихельгоф.


Девушка подняла вес почти в два раза превышающий её собственный
Девушка подняла вес почти в два раза превышающий её собственный


Татьяна Рихельгоф выступает с 22:44 по 23:40 видео


Первенство Европы по пауэрлифтингу проводится с 9 по 13 октября в Люксембурге. В соревновании участвуют более 300 спортсменов из 23 стран и соревнуются в дисциплине «жим». В первенстве принимают участие несколько возрастных групп: юноши и девушки 14–18 лет, юниоры и юниорки 19–23 года, а также группа ветеранов — 40 лет и более. 


В 2016 году Татьяна Рихельгоф стала серебряным призером первенства мира по жиму лежа, тогда девушка подняла штангу весом 100 килограмм.

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