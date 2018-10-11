В Новосибирске выбрали лучшего молодого бармена — барбек из «Воробья» сделал коктейль с мёдом
Второе место занял участник из барнаульской «Крыши»
В ночном клубе «Танцуки» прошел чемпионат Новосибирской ассоциации барменов «Лучший молодой бармен Сибири». На мероприятии побывал корреспондент НГС.
«Главным критерием отбора [участников] на конкурс являлось неучастие в каких-либо мероприятиях Новосибирской ассоциации барменов до этого. Молодые они именно по опыту и участию, а не по возрасту. Это такой даже конкурс наставников. Мы разрешаем наставникам находиться [здесь же] во время выступления. Даже иногородние бармены приехали со своими наставниками. Это и Барнаул, и Томск, и Кемерово, и Новокузнецк, и Омск. То есть вся география Западной Сибири охвачена», — рассказал корреспонденту НГС президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.
В конкурсе приняли участие 18 человек, среди которых были как молодые бармены, так и барбеки.
Справка: Барбек — помощник бармена, который следит за чистотой в баре, уровнем напитков в бутылках, их правильной расстановкой. Он также моет бокалы, отбирает битые и поцарапанные и готовит ингредиенты для коктейлей. В небольших барах всё это обычно делает сам бармен.
За определённое время участник конкурса должен был приготовить коктейль из напитков партнёров мероприятия и авторский — для жюри и для традиционного аукциона.
Самым дорогим оказался коктейль с лепестками цветов бармена из клуба «Танцуки». Авторский напиток купили за 2500 рублей, в то время как за другие коктейли часто давали не более 200 рублей. На летнем Кубке НАБ среди барменов-профессионалов, который проходил в «Урицком», таких высоких цен достичь не удалось: самым дорогим оказался коктейль с золотым песком за 1600 рублей от бармена «Урицкого».
Самыми странными коктейлями в жюри посчитали сырный коктейль и напиток с тёртым шоколадом, плитками шоколада и жидким шоколадом с вишней.
«Это даже не коктейль, это был десерт. Мы посмеялись ещё, что ребятам надо работать не в баре, а открывать свою кондитерскую. <…> Ещё был коктейль, который [напоминал] сырный суп-пюре. Это, наверное, было самое необычное. Мы подумали, что это, конечно, превосходно, но пить его можно было только один раз. Коктейль на один раз. Там что-то было молочное, что-то сырное и крепкий алкоголь, по-моему, виски. Подавался он с сырными сухариками. Мы решили, что это надо принимать на обед во время ланча», — рассказала член жюри конкурса, представитель компании «Винотерра» Кристина Татьянкина.
Лучшим молодым барменом Сибири стал барбек новосибирского бара «Воробей» Валерий Князев, приготовивший из рома, мёда, имбиря и гвоздики коктейль «Пятница после плавания». На десятые доли балла отстал от него представитель барнаульского бара «Крыша» Григорий Андреев, получивший второй приз.
В мае этого года на отборочном туре мирового конкурса барменов был выбран лучший бармен Сибири среди профессионалов — им оказался бармен из томского «Этно-бара».
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Илья Калинин
Фото автора