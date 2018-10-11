Из заброшенного карьера в Кузбассе достали тело второго новосибирского дайвера

С момента его гибели прошло уже пять дней

В воскресенье, 7 октября, из воды подняли тело Владимира Забелина, а сегодня — тело Игоря Моргунова
В воскресенье, 7 октября, из воды подняли тело Владимира Забелина, а сегодня — тело Игоря Моргунова

Сегодня, 11 октября, дайверы подняли из заброшенного карьера в Кузбассе тело новосибирского аквалангиста Игоря Моргунова, погибшего вместе с товарищем при погружении.


«В ходе поисково-спасательной операции обнаружено и поднято на поверхность тело 49-летнего аквалангиста. <…> В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевших», — сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.


Два аквалангиста из Новосибирска Владимир Забелин и Игорь Моргунов пропали в субботу, 6 октября, при погружении в карьер, который находится в четырех километрах от села Красное в Ленинск-Кузнецком районе. Вместе с ними в погружении участвовал их знакомый Константин Гуляев.


«Через некоторое время на поверхность поднялся только один дайвер. <...> Мужчина пояснил, что он почувствовал нехватку кислорода и совершил экстренное всплытие. Немного подождав всплытия своих знакомых, которые так и не появились на поверхности воды, он обратился к другим аквалангистам с просьбой о помощи в их поиске. Однако самостоятельно найти пропавших людей не удалось», — описали ситуацию в СУ СКР по Кемеровской области.


В ведомстве напомнили, что позже сотрудники МЧС привлекли к поискам дайверов из Новосибирска, которые имеют допуск к погружению на глубину 60 метров. В воскресенье, 7 октября, им удалось поднять из воды погибшего 65-летнего дайвера, тело второго пропавшего опустилось на глубину. 


Знакомый погибших, руководитель новосибирского дайвинг-центра «Нерпа» Максим Первушин пояснял корреспонденту НГС, что из воды тогда подняли Владимира Забелина. Поиски Игоря Моргунова на тот момент ещё продолжались.


«Работа дайверов осложнялась отсутствием видимости и мутностью воды, а из-за большой глубины установить точные координаты местонахождения тела аквалангиста не представлялось возможным. Тогда подводный рельеф был обследован с помощью панорамной видеосистемы, которая позволила определить точные координаты местонахождения тела дайвера. С глубины 33,5 метра тело аквалангиста было поднято на поверхность. На специальном датчике, который был закреплён на руке потерпевшего, зафиксировано погружение на максимальную глубину 37,9 метра», — добавили в Следственном комитете.


Ранее выживший дайвер Константин Гуляев рассказал о том, как погибли его знакомые. По мнению аквалангиста, при погружении они могли отравиться азотом.

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