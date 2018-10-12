Холод арктический: в Новосибирск идёт ветреная и дождливая погода

В выходные синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в выходные: в город идёт арктический холод.







«Ожидаем на субботу выход южного циклона, а затем в тыл придет холодная арктическая масса. Из-за этого похолодание, порывистый ветер, который связан с прохождением штормового фронта. Пока циклон не образовался. Завтра будет приниматься решение о составлении штормового предупреждения», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Согласно прогнозу, сегодня, 12 октября, в Новосибирске осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер. Его скорость ночью составит 5–10 м/с, а днём 8–13 м/с. Температура ночью составит +4…+6 градусов, а завтра днём +14…+16 градусов.





«13-го числа ночью без осадков, утром и днём небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный, ночью 6–11 м/с, днём — 9–14 м/с. Местами порывы до 20 м/с. Температура ночью +7…+9, днём +14…+16 градусов.





В воскресенье, 14 октября, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.





Днём местами небольшой дождь. Ветер западный ночью 9–14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Днём ветер 6–11 м/с. Похолодание. Ночью 0…+2, днём +6…+8», — сообщила Марина Виноградова.





На днях синоптики рассказали о том, что начавшийся октябрь в Новосибирской области будет теплее нормы. Но белки из-за нехватки света начали менять летние шубки на зимние — грызунам не хватает света. Их линька должная закончиться к ноябрю.







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