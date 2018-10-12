Холод арктический: в Новосибирск идёт ветреная и дождливая погода
Синоптики рассказали прогноз погоды на грядущие выходные
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в выходные: в город идёт арктический холод.
«Ожидаем на субботу выход южного циклона, а затем в тыл придет холодная арктическая масса. Из-за этого похолодание, порывистый ветер, который связан с прохождением штормового фронта. Пока циклон не образовался. Завтра будет приниматься решение о составлении штормового предупреждения», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Согласно прогнозу, сегодня, 12 октября, в Новосибирске осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер. Его скорость ночью составит 5–10 м/с, а днём 8–13 м/с. Температура ночью составит +4…+6 градусов, а завтра днём +14…+16 градусов.
«13-го числа ночью без осадков, утром и днём небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный, ночью 6–11 м/с, днём — 9–14 м/с. Местами порывы до 20 м/с. Температура ночью +7…+9, днём +14…+16 градусов.
В воскресенье, 14 октября, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Днём местами небольшой дождь. Ветер западный ночью 9–14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Днём ветер 6–11 м/с. Похолодание. Ночью 0…+2, днём +6…+8», — сообщила Марина Виноградова.
На днях синоптики рассказали о том, что начавшийся октябрь в Новосибирской области будет теплее нормы. Но белки из-за нехватки света начали менять летние шубки на зимние — грызунам не хватает света. Их линька должная закончиться к ноябрю.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова