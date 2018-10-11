Новосибирец построил осетровую ферму и вырастил первую тысячу рыб
Раньше он выращивал другую рыбу, которую горожане не оценили
На рыбоводческом хозяйстве в Коченёво под Новосибирском вырастили первых осетров. Эксперты говорят, что промышленным разведением этой рыбы в области раньше никто не занимался, хотя подобные фермы уже есть в других сибирских регионах.
Производством осетров занялась в Коченёво компания «Новые технологии» предпринимателя Владимира Кострубова. Для этого он построил на территории коченёвского элеватора рыбную ферму, где сначала выращивал тилапию.
«Мы взяли эту рыбу для того, чтобы обкатать технологию, поскольку тилапия более неприхотлива и её содержание стоит дешевле», — объяснил корреспонденту НГС Кострубов. Продажи этой рыбы с неоднозначной репутацией (в основном она поступает в Россию из Юго-Восточной Азии) шли не так хорошо, как хотелось предпринимателю, и он решил полностью сосредоточиться на осетровых.
«Я сам тилапию ем с удовольствием. Но людей переубедить сложно», — говорит владелец «Новых технологий».
Сейчас в хозяйстве Кострубова уже порядка 7000 особей осетровых разного размера, из которых больше тысячи уже набрали минимально необходимый вес в 300 грамм. В рыбоводческих хозяйствах осетров выращивают до 450 грамм, дальше содержать рыбу не имеет экономического смысла, говорит предприниматель. Рост массы замедляется, при этом есть рыба не перестаёт.
Корм для осетровых нужен специальный: его стоимость составляет порядка 200 рублей на килограмм живого веса рыбы. Продавать осетров «Новые технологии» собираются пока по 800 рублей за килограмм, хотя Кострубов обещает, что при увеличении объёмов себестоимость (а значит, и цена) можно будет немного снизить.
По сравнению с тилапией разведение осетровых существенно дороже, признаёт Владимир Кострубов: вдвое больше стоит корм, а самим рыбам нужна более качественная вода и больше пространства. То есть в одной и той же ёмкости можно запустить меньше особей.
Пока все поголовье выведено на ферме из купленной у специальных производителей икры, но Кострубов надеется, что со временем рыба начнет нереститься — и процесс воспроизводства станет замкнутым.
Подобные осетровые фермы в Сибири уже существуют, например в Кузбассе и Красноярском крае, говорит Кострубов, однако для поставок оттуда покупателю нужно заказывать более крупные объёмы продукции. «А я могу и 10 килограммов привезти в город в любое время», — говорит рыбовод.
Председатель Союза рыбопроизводителей Новосибирской области Константин Терещенко подтвердил, что пока не слышал ни об одном другом промышленном производителе осетровых в Новосибирской области. «Выращивание рыбы в УЗВ (установки замкнутого водоснабжения. — Прим. ред.) даёт возможность круглый год, а не во время вылова, как это происходит на прудах и озёрах, поставлять живую рыбу», — отмечает Терещенко. Эксперт признает, что подобная технология увеличивает издержки (а значит, и финансовые риски), но считает, что в любом случае подобные проекты полезны «для накопления практического опыта».
«Кроме того, дикая стерлядь вообще запрещена к вылову. Фактически подобные предприятия помогают природе, вытесняя с рынка браконьерскую рыбу», — добавляет Константин Терещенко.
Это уже не первая попытка наладить промышленное производство свежей рыбы в Новосибирской области. Впервые НГС писал о подобном проекте ещё в апреле 2017 года, когда новосибирское рыбохозяйственное предприятие впервые начало выращивать тилапию и африканского сома.
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Стас Соколов
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