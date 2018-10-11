Новосибирские власти нашли деньги на проект станции метро «Спортивная»
Она должна появиться к молодёжному чемпионату мира по хоккею
Мэрия Новосибирска нашла деньги на проектирование станции метро «Спортивная», которая разместится на левом берегу, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».
Об этом сегодня, 11 октября, сообщила пресс-служба Новосибирского метрополитена со ссылкой на начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Александра Веселкова.
По его словам, мэрия готова выделить 145 миллионов рублей на разработку проектов для инфраструктуры, имеющей отношение к строительству ледовой арены на левом берегу. Сам ЛДС должны возвести к 2023 году — в нём планируют провести молодёжный чемпионат мира по хоккею.
«Субсидии на разработку проектно-сметной документации строительства станции метро "Спортивная", пешеходного тоннеля в дамбе Октябрьского моста, объектов уличной дорожной сети составят 120 миллионов рублей. На проектирование объектов благоустройства набережной, прилагающей к многофункциональной ледовой арене, будет выделено 25 миллионов рублей», — процитировали Александра Веселкова в пресс-службе метрополитена, уточнив, что это заявление он сделал на заседании комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска.
Когда именно будет объявлен конкурс на проектирование всей этой инфраструктуры, в сообщении не поясняется. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы уточнить эту информацию.
Ранее городские власти показали, как будет выглядеть станция метро «Спортивная». По словам специалистов, она будет напоминать «Речной вокзал»: на первом ярусе будет кассовый зал, а на втором — две платформы. Вход на станцию будет с обеих сторон метромоста, а входную зону выполнят в едином с ЛДС архитектурном стиле.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой