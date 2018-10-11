Новосибирские власти нашли деньги на проект станции метро «Спортивная»

Она должна появиться к молодёжному чемпионату мира по хоккею

Новая станция метро разместится на левом берегу вблизи Горского жилмассива

Мэрия Новосибирска нашла деньги на проектирование станции метро «Спортивная», которая разместится на левом берегу, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».







Об этом сегодня, 11 октября, сообщила пресс-служба Новосибирского метрополитена со ссылкой на начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии Александра Веселкова.







По его словам, мэрия готова выделить 145 миллионов рублей на разработку проектов для инфраструктуры, имеющей отношение к строительству ледовой арены на левом берегу. Сам ЛДС должны возвести к 2023 году — в нём планируют провести молодёжный чемпионат мира по хоккею.





«Субсидии на разработку проектно-сметной документации строительства станции метро "Спортивная", пешеходного тоннеля в дамбе Октябрьского моста, объектов уличной дорожной сети составят 120 миллионов рублей. На проектирование объектов благоустройства набережной, прилагающей к многофункциональной ледовой арене, будет выделено 25 миллионов рублей», — процитировали Александра Веселкова в пресс-службе метрополитена, уточнив, что это заявление он сделал на заседании комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска.





Когда именно будет объявлен конкурс на проектирование всей этой инфраструктуры, в сообщении не поясняется. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы уточнить эту информацию.





Ранее городские власти показали, как будет выглядеть станция метро «Спортивная». По словам специалистов, она будет напоминать «Речной вокзал»: на первом ярусе будет кассовый зал, а на втором — две платформы. Вход на станцию будет с обеих сторон метромоста, а входную зону выполнят в едином с ЛДС архитектурном стиле.