Троллейбус без рогов и автобус без бензина: власти обновят городской общественный транспорт

К старым троллейбусам власти хотят добавить новые — часть маршрута они будут проходить на автономном ходу с опущенными токоприёмниками





Власти Новосибирска объявили о планах обновить парк муниципального общественного транспорта — на городских предприятиях появятся автобусы на газомоторном топливе и троллейбусы на автономном ходу.



«Обновление подвижного состава — это очень важно, чтобы вернуть пассажиров, нужно предоставить ритмичность, надежность работы нашего транспорта», — заявил сегодня мэр Анатолий Локоть.



Для этих целей, по словам мэра, город планирует закупить 43 единицы общественного транспорта — 19 автобусов на газомоторном топливе и 24 троллейбуса на автономном ходу. «Вся техника будет отечественного производства, что даст нам ряд преимуществ: это и лёгкое обслуживание, и ремонтопригодность, государственная поддержка», — заметил Анатолий Локоть.



Пока неясно, на какие маршруты выйдут газомоторные автобусы, но с новыми троллейбусами в мэрии уже определились. «Речь шла об отдалённых районах — "Матрёшках", "Родниках". При конкретике [плана] места работы могут быть скорректированы», — уточнил Локоть.



В закупках для городского парка город будет софинансировать областной бюджет, рассчитывает мэр. «Было заявлено о финансировании 50х50%, но нам хотелось бы, чтобы доля города была несколько поменьше, исходя из реалий», — резюмировал Анатолий Локоть.







В конце декабря 2017 года стало известно, что мэрия Новосибирска планирует купить в 2018 году новые автобусы Минского автомобильного завода для работы на городских маршрутах. Тогда Анатолий Локоть сообщал о предстоящей закупке 50 автобусов МАЗ-103.