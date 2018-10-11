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На «Родниках» появился свой Красный проспект — по нему нельзя доехать до центра

Километровая дорога когда-нибудь станет продолжением главной улицы города

Движение по участку от Краузе до Мясниковой открыли 10 октября
Движение по участку от Краузе до Мясниковой открыли 10 октября


Перспективный участок Красного проспекта от улицы Краузе до улицы Мясниковой открыли для движения транспорта — в Калининском районе Новосибирска поставили светофоры и сделали пешеходные переходы, но местные жители считают дорогу опасной.


«10 октября в рабочем порядке был открыт участок Красного проспекта», — сообщается в группе «ВКонтакте» депутата Законодательного собрания Ивана Сидоренко.


Длина участка — 1130 метров
Длина участка — 1130 метров


По информации в группе депутата, на перекрёстках участка установлены светофоры, сделаны пешеходные переходы. Но движение организовано пока только для автомобилей, общественный транспорт здесь пока не ходит. 


Открытие новой дороги вызвало недовольство жителей близлежащих домов. «Мы все там возмущены. Здесь не соблюдена безопасность, — сообщил НГС житель ЖК «Северная корона» Роман Бразгин. — Дорога новая, пустая, суженная. Ни переходов, ни проходов, ничего нет». 


Новая дорога связывает улицы Краузе и Мясниковой
Новая дорога связывает улицы Краузе и Мясниковой


Он уточнил, что между «Северной Короной» и жилмассивом «Энергомонтажа» нет пешеходного перехода. «Жильцы ЖК — в основном молодые семьи с детьми, теперь они не могут безопасно отвести ребёнка в школу, в детский сад. Дети более старшего возраста не могут перейти дорогу, поскольку даже нет знаков, — объяснил Роман Бразгин. — Раньше жильцы комплекса ходили на улицу Тюленина вдоль Красного проспекта, с выходом у фехтовального центра». 


«Открыли дорогу и там, где ходили дети в школу и садики, не продумали даже пешеходный переход. Ни одного тротуара для пешеходов нету», — написала в редакцию НГС читательница Оксана. 


Новый участок дороги в будущем должен стать продолжением Красного проспекта
Новый участок дороги в будущем должен стать продолжением Красного проспекта


Протяжённость участка от улицы Краузе до улицы Мясниковой — 1130 метров, предполагается, что в будущем этот участок продолжит Красный проспект. Когда Красный проспект дотянется от улицы Аэропорт до улицы Краузе, пока неизвестно. Часть участка между ними находится в собственности мэрии, а часть — в собственности Минобороны и других организаций.


До 10 октября въезд на дорогу был заблокирован забором
До 10 октября въезд на дорогу был заблокирован забором


«Это обуславливает значительные бюджетные средства на выплату компенсации за их изъятие. Муниципальной программой на 2016–2020 годы выделение бюджетных средств на реализацию этого проекта не предусмотрено. Возможные сроки строительства не определены», — поясняли в прошлом году в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. 


Недавно на перекрёстке с Краузе в сторону посёлка Садовый появилась вафельная разметка — она стала первой в Новосибирске. 

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