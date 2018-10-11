«Яндекс» нарисовал видеопутеводитель по популярным запросам в Новосибирске
В ролике рассказывается о снах новосибирцев и особенных словах
«Яндекс» снял новую серию видеопутеводителя по России — в этот раз он посвящён Новосибирску.
«В очередной серии — как выглядит Новосибирск в поиске "Яндекса". За год жители других городов спросили "Яндекс" про Новосибирск 54 миллиона раз. Из этих запросов, а также из запросов самих новосибирцев, и сложилось это видео.
В нем — о снах жителей Новосибирска, о том, какие профессии они ищут в поиске, о научном потенциале города и, конечно, о "мультифоре" и "толчёнке".
Новосибирск стал первым сибирским городом, о котором снят видеопутеводитель Яндекса», — рассказали в пресс-службе компании.
На прошлой неделе «Яндекс» начал показывать движение грозовых туч на карте Новосибирска.
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Елена Громкова
Скриншот и видео youtube.com, канал Яндекс