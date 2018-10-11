Мэрия решила поставить новые знаки пешеходного перехода на дороге, где сбили беременную женщину

В следующем году власти также обсудят появление светофора

Пешеходный переход не регулируется — мэрия пообещала установить дополнительные знаки
Пешеходный переход не регулируется — мэрия пообещала установить дополнительные знаки

Власти Новосибирска сообщили, что на пешеходном переходе у остановки «Улица Мира», где в начале сентября сбили беременную женщину, появятся дополнительные знаки пешеходного перехода.


В мэрии подчеркнули, что в этом году для обеспечения безопасного перехода улицы будут проведены соответствующие работы.


«Планируется установка консольных опор с дублирующими дорожными знаками "Пешеходный переход" по улице Мира. МКУ "ДЭУ № 4" проведена обрезка веток деревьев для улучшения видимости», — ответили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска на запрос НГС.


Так пешеходный переход выглядит днём
Так пешеходный переход выглядит днём


В дальнейшем у пешеходного перехода может появиться светофор — такую возможность власти рассмотрят в 2019 году. «Вопрос строительства светофорного объекта на указанном перекрестке в рамках муниципальной программы <...> на 2016–2020 годы будет рассмотрен при формировании планов на 2019 год с учетом наказов избирателей, лимитов финансирования и состоянием аварийности», — уточнили в пресс-центре мэрии.


В начале сентября на пешеходном переходе у остановки «Улица Мира» иномарка сбила двух женщин, переходивших дорогу по переходу. Одна из женщин скончалась сразу, а вторую, беременную, госпитализировали. В конце сентября врачи смогли спасти сбитую беременную девушку — водителя «Тойоты», сбившего её и подругу, всё ещё не нашли.

Прочтений: 2125

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено