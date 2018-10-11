Мэрия решила поставить новые знаки пешеходного перехода на дороге, где сбили беременную женщину
В следующем году власти также обсудят появление светофора
Власти Новосибирска сообщили, что на пешеходном переходе у остановки «Улица Мира», где в начале сентября сбили беременную женщину, появятся дополнительные знаки пешеходного перехода.
В мэрии подчеркнули, что в этом году для обеспечения безопасного перехода улицы будут проведены соответствующие работы.
«Планируется установка консольных опор с дублирующими дорожными знаками "Пешеходный переход" по улице Мира. МКУ "ДЭУ
В дальнейшем у пешеходного перехода может появиться светофор — такую возможность власти рассмотрят в 2019 году. «Вопрос строительства светофорного объекта на указанном перекрестке в рамках муниципальной программы <...> на 2016–2020 годы будет рассмотрен при формировании планов на 2019 год с учетом наказов избирателей, лимитов финансирования и состоянием аварийности», — уточнили в пресс-центре мэрии.
В начале сентября на пешеходном переходе у остановки «Улица Мира» иномарка сбила двух женщин, переходивших дорогу по переходу. Одна из женщин скончалась сразу, а вторую, беременную, госпитализировали. В конце сентября врачи смогли спасти сбитую беременную девушку — водителя «Тойоты», сбившего её и подругу, всё ещё не нашли.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Евгением Тонких (1)
Скриншот google.ru/maps (2)