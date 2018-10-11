«Плинтуса, мы друзья»: новосибирцы делали ремонт и записали пародию на непонятную песню «Медуза»

Действие происходит на стройке, а песня посвящена плинтусам

На фото — Георгий Бондарь во время съёмок
На фото — Георгий Бондарь во время съёмок

Новосибирцы изменили текст песни осетинского рэпера Matrang «Медуза» и сняли свой клип. Оригинальное видео на песню собрало 40 миллионов просмотров, пародия на момент публикации — меньше трёх десятков. 


Действие нового ролика происходит на строительной площадке, а в припеве поётся о плинтусах, а не о медузе, как в песне Matrang. Идея такого клипа пришла его режиссёру Георгию Бондарю, который увидел, как его знакомая — певица Екатерина Охотина — спела в машине свою версию песни.


«Мы с Катей вместе ходили на английский, и в какой-то момент я увидел, как она в Instagram выложила видео, на котором она в машине поёт пародию на популярную в народе песню "Медуза", заменяя в припеве на слово "плинтуса". Я подумал, что можно сделать клип, снять на нормальную технику. Кате идея понравилась. Хотели обыграть тему стройки. Катя написала текст и предложила задействовать ребят из творческого объединения «Топ 10 артистов Новосибирска», в котором она состоит», — рассказал корреспонденту НГС Георгий Бондарь.


Екатерина пояснила, что это видео она сделала, возвращаясь из строительного магазина: «Мы с мужем недавно переехали в другую квартиру, делали там ремонт, и я поехала за плинтусами. Ехала домой и услышала песню "Медуза", хорошо легло на "плинтуса", и записала. Появился отклик людей, они смеялись. Потом Гоша предложил сделать клип. Привлекли наших друзей, коллег, нашли помещение и всё продумали», — добавила она.


Видео снимали около пяти часов 


По словам режиссёра, во время съёмок был забавный случай: им нравилась дым-машина, поэтому они добавляли ещё больше дыма — так, что в итоге сработала пожарная сигнализация.


«Потом дымили в умеренном режиме. От этого творческого процесса сами получили удовольствие и захотели повеселить своих подписчиков», — сказал Георгий Бондарь.


Оригинал песни «Медуза» прославил его исполнителя Matrang (настоещее имя — Алан Хадзарагов из Владикавказа). Клип набрал более 40 миллионов просмотров на YouTube, а слушатели долго спорили о том, какой смысл вложил автор в песню о медузе и осьминоге. 


Matrang вошёл в состав творческого объединения Gazgolder в 2017 году, в СМИ его называют «новым Цоем»


В мае новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» опубликовала пародию на скандальный клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

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