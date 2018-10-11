Из-за давок на станции «Площадь Ленина» появились новые турникеты

А рамки подвинули ближе ко входу — теперь они стоят перед кассами

Один из новых турникетов принимает банковские карты, второй — ЕТК и жетоны

На станции «Площадь Ленина» в Новосибирске добавили турникеты — в часы пик на входе часто толпятся пассажиры.





Два турникета появились на входе на станцию со стороны мэрии и краеведческого музея. Пока они огорожены лентой.





«В целях увеличения пропускной способности [поставили новые турникеты], но это понятно, потому что станция находится в центре города, утром на работу, вечером с работы, мероприятия здесь проходят всегда. В ближайшее время эти два турникета будут работать. Сейчас идёт наладка оборудования, там будут разные системы оплаты», — рассказали корреспонденту НГС в метрополитене.







Вместе с этим на станции изменили границы транспортной безопасности — в неё включили кассовый зал и банкоматы, которые теперь стоят за рамками металлодетекторов.





Недавно метрополитен снизил стоимость проезда для владельцев банковских карт одной из платёжных систем — он стал дешевле на два рубля.