Теперь своё: новосибирец завоевал серебро юношеской Олимпиады в личном зачёте

До этого награды на этих играх Даниил Марков получал только вместе с командой

Это первая личная награда Даниила Маркова в Аргентине





Новосибирский пловец Даниил Марков стал серебряным призёром юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в заплыве на 50 метров вольным стилем, сообщается на сайте соревнований. От победителя итальянца Чеккона Томаса Даниил Марков отстал всего на 0,04 секунды.





«Новосибирский пловец показал лучший результат на 50-метровой дистанции кролем и в предварительных заплывах, и в полуфиналах. Если бы он проплыл за 22,30 секунды, как накануне, стал бы чемпионом. Но в финале Марков показал время 22,37. Вроде бы пустяк, но у итальянца результат оказался лучше — 22,33. Третье место занял египтянин Самех Абдельрахман», — прокомментировали победу Маркова в Олимпийском комитете России.









Также Даниил Марков завоевал третью золотую медаль в эстафете — сборная России стала лучшей среди юношей в эстафете 4 на 100 метров.





«Сборная России с огромным преимуществом выиграла мужскую комбинированную эстафету 4 на 100 метров. За команду, как и накануне в эстафете вольным стилем, выступали Климент Колесников, Владислав Герасименко, Андрей Минаков и Даниил Марков. Результат российской четверки — 3 минуты 35,17 секунды. Это новый юниорский рекорд мира!» — добавили в Олимпийском комитете России.





Накануне, 9 октября, Даниил Марков стал двукратным чемпионом III летних юношеских Олимпийских игр.