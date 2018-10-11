Теперь своё: новосибирец завоевал серебро юношеской Олимпиады в личном зачёте

До этого награды на этих играх Даниил Марков получал только вместе с командой

Это первая личная награда Даниила Маркова в Аргентине
Это первая личная награда Даниила Маркова в Аргентине


Новосибирский пловец Даниил Марков стал серебряным призёром юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в заплыве на 50 метров вольным стилем, сообщается на сайте соревнований. От победителя итальянца Чеккона Томаса Даниил Марков отстал всего на 0,04 секунды.


«Новосибирский пловец показал лучший результат на 50-метровой дистанции кролем и в предварительных заплывах, и в полуфиналах. Если бы он проплыл за 22,30 секунды, как накануне, стал бы чемпионом. Но в финале Марков показал время 22,37. Вроде бы пустяк, но у итальянца результат оказался лучше — 22,33. Третье место занял египтянин Самех Абдельрахман», — прокомментировали победу Маркова в Олимпийском комитете России.



Также Даниил Марков завоевал третью золотую медаль в эстафете — сборная России стала лучшей среди юношей в эстафете 4 на 100 метров.


«Сборная России с огромным преимуществом выиграла мужскую комбинированную эстафету 4 на 100 метров. За команду, как и накануне в эстафете вольным стилем, выступали Климент Колесников, Владислав Герасименко, Андрей Минаков и Даниил Марков. Результат российской четверки — 3 минуты 35,17 секунды. Это новый юниорский рекорд мира!» — добавили в Олимпийском комитете России.


Накануне, 9 октября, Даниил Марков стал двукратным чемпионом III летних юношеских Олимпийских игр.

Прочтений: 1119

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено