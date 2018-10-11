Сибирячку отдали под суд за сообщение о взрыве в день губернаторских выборов

Она позвонила в избирком и предупредила о минировании дороги на Высоцкого

Свои действия пенсионерка никак не объяснила

В Новосибирске начинается суд над 65-летней пенсионеркой, которая сообщила в территориальную избирательную комиссию о готовящемся взрыве дороги в день выборов губернатора, 9 сентября.







«1 сентября 2018 года около 13 часов 36 минут находилась в квартире <…> по улице Высоцкого, где у неё возник преступный умысел на заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений. Находясь в том же месте, со своего мобильного телефона позвонила <…> в территориальную избирательную комиссию, а именно в служебный кабинет № 104 администрации Октябрьского района. <…>





В ходе разговора заведомо ложно сообщила об акте терроризма, а именно [что] 9 сентября 2018 года на проезжей части, расположенной у дома № 52 по улице Высоцкого, произойдёт взрыв»,





— рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.







По данным прокуратуры, трубку взяла заместитель председателя территориального избиркома, которая дежурила в этот день. Как следует из её показаний, позвонившая в кабинет женщина говорила тихо и медленно. Она заявила, что 9 сентября «никаких выборов не будет», а взорвётся дорога на Высоцкого. После разговора звонившая сама положила трубку, а зампредседателя избирательной комиссии сообщила о случившемся в полицию.







В тот же день домой к пенсионерке приехали полицейские.







Как уточнила Жанна Леонова, 65-летняя женщина полностью призналась в своём преступлении, но показания давать отказалась. Теперь она пойдёт под суд по обвинению в «заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве» (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Октябрьского района Денис Серебряков.







В начале октября материалы дела поступили в Октябрьский районный суд. Заседание назначено на 22 октября, сообщили в суде.







Ранее тот же суд вынес приговор по уголовному делу о лжеминировании избирательного участка во время прошедших в марте выборов президента. 50-летний новосибирец, сообщивший полицейскому о бомбе в здании, получил полтора года ограничения свободы.

