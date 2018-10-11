На закладку фундамента нового ЛДС в Новосибирске приедет Рене Фазель
Визит президента Международной федерации хоккея состоится в октябре
В Новосибирск приедет президент Международной федерации хоккея Рене Фазель — об этом накануне сообщил Владислав Третьяк.
Фазель приедет в город на закладку фундамента нового ЛДС, который должны построить в Новосибирске к 2023 году.
«Комиссия IIHF приедет в Новосибирск в октябре, Фазель должен приехать на закладку камня [фундамента арены]», — цитирует ТАСС президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка.
ЛДС построят на левом берегу Оби у метромоста. Он станет главной ареной для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Кроме того, сегодня власти объявили о том, что часть соревнований пройдёт в старом ЛДС на улице Богдана Хмельницкого — его планируют отремонтировать.
Новую ледовую арену, по предварительным срокам, должны построить к концу июня 2022 года, чуть раньше должны открыть новую станцию метро «Спортивная» — к 15 апреля 2022 года. Её построят в таком же стиле, что и дворец спорта.
Недавно министерство строительства Новосибирской области заказало вырубку деревьев на месте будущей ледовой арены на левом берегу Оби. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, здесь снесут 1412 деревьев и 127 кустарников.
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Александр Сильченко
Эскизы предоставлены проектным институтом «Арена»