Для Михайловской набережной заказали сцену — её соберут к концу года
А тент натянут позже, только следующей весной
На Михайловской набережной Новосибирска появится сцена с тентом — на её постройку потратят почти 11 миллионов.
Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на Михайловской набережной планируют построить сцену за 10,8 миллиона рублей — это начальная цена договора. Ширина конструкции составит 15,5 метров, длина — 24 метра, а высота — 11 метров.
Как сообщила корреспонденту НГС директор МУП «Михайловская набережная» Евгения Вторушина, закупка проводится у единственного поставщика, а саму сцену планируют собрать к 20 декабря.
«Это будет сборная металлическая конструкция, но без тента сверху.
Красивый тент будут натягивать весной, потому что нужен соответствующий температурный режим.
После этого он будет в постоянной конструкции — неснимаемый. Пока не будет заключён контракт, мы не можем называть поставщика. На следующей неделе всё станет ясно», — пояснила Евгения Вторушина.
Как уточняется в документах закупки, тент будет заказан у Serge Ferrari — известного производителя композитных материалов.
Директор МУП также отметила, что оборудование для сцены будет закупаться отдельным лотом. «Мы пока ещё к этому вопросу на приступали, сейчас наша задача поставить саму конструкцию сценической площадки», — сказала Евгения Вторушина.
8 октября министерство строительства Новосибирской области заказало вырубку деревьев на месте будущей ледовой арены на левом берегу Оби. Согласно документам планируется снести 1412 деревьев и 127 кустарников.
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Дмитрий Здорников
Эскизы предоставлены Евгенией Вторушиной