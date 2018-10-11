Спасатели вывезли с улицы Пасечной полсотни опасных ламп

Свалку люминесцентных ламп нашли очевидцы

По информации спасателей, концентрация паров ртути превышена не была
По информации спасателей, концентрация паров ртути превышена не была


В среду, 10 октября, новосибирские спасатели собрали на правом берегу свалку люминесцентных ламп.


Свалку на улице Пасечной в Советском районе Новосибирска обнаружили очевидцы, рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.


«Лампы собрали и вывезли, пока к себе в отряд. Потом централизованно подъезжает машина организации "СибРтуть", они их забирают и вывозят на утилизацию. Концентрация паров ртути превышена не была из-за низкой температуры», — рассказал Дмитрий Фокин.


Спасатели вывезли 50 опасных ламп
Спасатели вывезли 50 опасных ламп


Как сообщается в паблике МАСС в соцсети «ВКонтакте», спасатели собрали 50 люминесцентных ламп. Некоторые из них были разбиты, уточнил Дмитрий Фокин.


Часть ламп была разбита
Часть ламп была разбита


В конце сентября возле котлована на Юго-Западном нашли больше тысячи опасных ламп: спасатели собрали все лампы и увезли их на утилизацию. 

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