Спасатели вывезли с улицы Пасечной полсотни опасных ламп

По информации спасателей, концентрация паров ртути превышена не была





В среду, 10 октября, новосибирские спасатели собрали на правом берегу свалку люминесцентных ламп.







Свалку на улице Пасечной в Советском районе Новосибирска обнаружили очевидцы, рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.







«Лампы собрали и вывезли, пока к себе в отряд. Потом централизованно подъезжает машина организации "СибРтуть", они их забирают и вывозят на утилизацию. Концентрация паров ртути превышена не была из-за низкой температуры», — рассказал Дмитрий Фокин.





Спасатели вывезли 50 опасных ламп





Как сообщается в паблике МАСС в соцсети «ВКонтакте», спасатели собрали 50 люминесцентных ламп. Некоторые из них были разбиты, уточнил Дмитрий Фокин.





Часть ламп была разбита





В конце сентября возле котлована на Юго-Западном нашли больше тысячи опасных ламп: спасатели собрали все лампы и увезли их на утилизацию.