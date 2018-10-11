Спасатели вывезли с улицы Пасечной полсотни опасных ламп
Свалку люминесцентных ламп нашли очевидцы
В среду, 10 октября, новосибирские спасатели собрали на правом берегу свалку люминесцентных ламп.
Свалку на улице Пасечной в Советском районе Новосибирска обнаружили очевидцы, рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.
«Лампы собрали и вывезли, пока к себе в отряд. Потом централизованно подъезжает машина организации "СибРтуть", они их забирают и вывозят на утилизацию. Концентрация паров ртути превышена не была из-за низкой температуры», — рассказал Дмитрий Фокин.
Как сообщается в паблике МАСС в соцсети «ВКонтакте», спасатели собрали 50 люминесцентных ламп. Некоторые из них были разбиты, уточнил Дмитрий Фокин.
В конце сентября возле котлована на Юго-Западном нашли больше тысячи опасных ламп: спасатели собрали все лампы и увезли их на утилизацию.
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Александр Сильченко
Фото Алёны Истоминой (1), vk.com/mass54 (2, 3)