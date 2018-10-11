Иномарка перевернулась на крышу после ДТП на Первомайской

В аварии пострадала пассажирка автомобиля, а водитель сбежал с места ДТП

Водитель скрылся с места аварии до приезда ГИБДД
Водитель скрылся с места аварии до приезда ГИБДД


Ночью 11 октября в Первомайском районе Новосибирска автомобиль Hyundai Solaris врезался в ограждение и столб, после чего перевернулся на крышу, — в аварии пострадала женщина.


По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 4:25 недалеко от дома № 226 на улице Первомайской.


«Неустановленный водитель на автомобиле Hyundai Solaris следовал по улице Первомайской со стороны Героев Революции в сторону Заречной. В пути следования он допустил наезд на препятствие, на ограждение, после чего допустил наезд на столб. Автомобиль перевернулся», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


По его словам, в результате аварии пострадала 37-летняя пассажирка автомобиля.


«В результате пассажирка 1981 года рождения получила рваную ушибленную рану головы. Водитель скрылся с места аварии до прибытия экипажа ГИБДД», — добавил Владислав Савченков.


Сейчас по факту ДТП ведётся проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.


Вчера на парковке возле новосибирского автовокзала случилось ДТП с участием двух грузовиков: самогруз не выдержал тяжести стройматериалов и упал на другой грузовик.

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