Иномарка перевернулась на крышу после ДТП на Первомайской
В аварии пострадала пассажирка автомобиля, а водитель сбежал с места ДТП
Ночью 11 октября в Первомайском районе Новосибирска автомобиль Hyundai Solaris врезался в ограждение и столб, после чего перевернулся на крышу, — в аварии пострадала женщина.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 4:25 недалеко от дома
«Неустановленный водитель на автомобиле Hyundai Solaris следовал по улице Первомайской со стороны Героев Революции в сторону Заречной. В пути следования он допустил наезд на препятствие, на ограждение, после чего допустил наезд на столб. Автомобиль перевернулся», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
По его словам, в результате аварии пострадала 37-летняя пассажирка автомобиля.
«В результате пассажирка 1981 года рождения получила рваную ушибленную рану головы. Водитель скрылся с места аварии до прибытия экипажа ГИБДД», — добавил Владислав Савченков.
Сейчас по факту ДТП ведётся проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым