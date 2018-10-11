Иномарка перевернулась на крышу после ДТП на Первомайской

В аварии пострадала пассажирка автомобиля, а водитель сбежал с места ДТП

Водитель скрылся с места аварии до приезда ГИБДД





Ночью 11 октября в Первомайском районе Новосибирска автомобиль Hyundai Solaris врезался в ограждение и столб, после чего перевернулся на крышу, — в аварии пострадала женщина.







По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 4:25 недалеко от дома № 226 на улице Первомайской.





«Неустановленный водитель на автомобиле Hyundai Solaris следовал по улице Первомайской со стороны Героев Революции в сторону Заречной. В пути следования он допустил наезд на препятствие, на ограждение, после чего допустил наезд на столб. Автомобиль перевернулся», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





По его словам, в результате аварии пострадала 37-летняя пассажирка автомобиля.





«В результате пассажирка 1981 года рождения получила рваную ушибленную рану головы. Водитель скрылся с места аварии до прибытия экипажа ГИБДД», — добавил Владислав Савченков.





Сейчас по факту ДТП ведётся проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.





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