На стене НГТУ нарисовали граффити по мотивам фото 60-х годов
На очереди другие незанятые стены вуза
Сегодня, 10 октября, на стене перед вторым корпусом НГТУ появились большие граффити — на них изображён электромонтёр.
Основой для композиции послужило фото 60-х годов, сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
«В этом корпусе находится факультет электроэнергетики, и прототипом граффити послужила фотография из архива с практики 60-х годов. Мы решили передать этим граффити такую преемственность поколений: там есть и ветряки, и современные линии электропередачи — показываем, с чего всё начиналось и куда идёт развитие энергетики», — пояснил Юрий Лобанов.
Пресс-секретарь НГТУ также уточнил, что автором эскиза является граффитист-художник Янина Болдырева. В перспективах — украсить все пустые поверхности граффити.
«Следующим, по всей видимости, будет торец 5-го корпуса, это механико-технологический факультет, который выходит на улицу Новогодняя. Там, возможно, это будет сделано граффити-принтером. Сюжет ещё точно непонятен. Может, будет реализм, может, абстрактные, мультипликационные, рисованные — мы не придерживаемся какой-то догмы», — рассказал Юрий Лобанов.
Вчера на заборе в Академгородке появились граффити о работе айтишников — на их создание потратили 20 литров краски.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова
Видео предоставлено Юрием Лобановым