На стене НГТУ нарисовали граффити по мотивам фото 60-х годов

Граффити начали рисовать на прошлой неделе

Сегодня, 10 октября, на стене перед вторым корпусом НГТУ появились большие граффити — на них изображён электромонтёр.







Основой для композиции послужило фото 60-х годов, сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.





«В этом корпусе находится факультет электроэнергетики, и прототипом граффити послужила фотография из архива с практики 60-х годов. Мы решили передать этим граффити такую преемственность поколений: там есть и ветряки, и современные линии электропередачи — показываем, с чего всё начиналось и куда идёт развитие энергетики», — пояснил Юрий Лобанов.





Пресс-секретарь НГТУ также уточнил, что автором эскиза является граффитист-художник Янина Болдырева. В перспективах — украсить все пустые поверхности граффити.









«Следующим, по всей видимости, будет торец 5-го корпуса, это механико-технологический факультет, который выходит на улицу Новогодняя. Там, возможно, это будет сделано граффити-принтером. Сюжет ещё точно непонятен. Может, будет реализм, может, абстрактные, мультипликационные, рисованные — мы не придерживаемся какой-то догмы», — рассказал Юрий Лобанов.





Вчера на заборе в Академгородке появились граффити о работе айтишников — на их создание потратили 20 литров краски.