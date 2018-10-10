На стене НГТУ нарисовали граффити по мотивам фото 60-х годов

На очереди другие незанятые стены вуза

Граффити начали рисовать на прошлой неделе
Граффити начали рисовать на прошлой неделе

Сегодня, 10 октября, на стене перед вторым корпусом НГТУ появились большие граффити — на них изображён электромонтёр.


Основой для композиции послужило фото 60-х годов, сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.


«В этом корпусе находится факультет электроэнергетики, и прототипом граффити послужила фотография из архива с практики 60-х годов. Мы решили передать этим граффити такую преемственность поколений: там есть и ветряки, и современные линии электропередачи — показываем, с чего всё начиналось и куда идёт развитие энергетики», — пояснил Юрий Лобанов.


Пресс-секретарь НГТУ также уточнил, что автором эскиза является граффитист-художник Янина Болдырева. В перспективах — украсить все пустые поверхности граффити. 



«Следующим, по всей видимости, будет торец 5-го корпуса, это механико-технологический факультет, который выходит на улицу Новогодняя. Там, возможно, это будет сделано граффити-принтером. Сюжет ещё точно непонятен. Может, будет реализм, может, абстрактные, мультипликационные, рисованные — мы не придерживаемся какой-то догмы», — рассказал Юрий Лобанов.


Вчера на заборе в Академгородке появились граффити о работе айтишников — на их создание потратили 20 литров краски.

Прочтений: 2303

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено