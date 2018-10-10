«Просто кипяток»: в доме на Юго-Западном жилмассиве из кранов с холодной водой потекла горячая

С понедельника на месте аварии работают специалисты «Сибирской генерирующей компании»

В доме № 151 на улице Связистов в Ленинском районе Новосибирска вместо холодной воды из кранов идёт горячая.







Это продолжается уже несколько дней, рассказал житель этого дома, отказавшийся назвать свои имя и фамилию.







«Просто кипяток идёт. <…> Рука поначалу-то терпит. Потом <…> уже не терпит. Набираем воду в вёдра и ставим на балкон — остужаем», — пояснил новосибирец.







В переписке с корреспондентом НГС в WhatsApp он добавил, что горячая вода стекает и в унитаз.





В управляющей компании «СПАС-Дом» пояснили, что эта проблема связана с коммунальной аварией. На месте работают специалисты «Сибирской генерирующей компании», которые «устраняют дефект на циркуляции».







В пресс-службе Новосибирского филиала СГК корреспонденту НГС рассказали, что в понедельник, 8 октября, теплоэнергетики получили сообщение о «возможном дефекте» на теплотрассе возле дома № 151 на улице Связистов.





Из-за утечки горячей воды нагрелась расположенная по соседству труба с холодной водой, отметили в СГК.





«С понедельника и до сегодняшнего дня проводилась диагностика сети для более точного определения местоположения возможного дефекта. Завтра, в четверг, начинаются земляные работы — раскопка — на участке. В пятницу утром, 12 октября, энергетики приступят к устранению дефекта на тепловой сети, к вечеру этого же дня ремонтные работы завершатся», — прокомментировали в СГК, добавив, что на время этих работ в ближайших домах отключат горячую воду.







Ранее кипяток вместо холодной воды шёл в домах на улицах Широкой, Беловежской и Бориса Богаткова.