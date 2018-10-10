В Новосибирске появилась первая вафельная разметка

Разметку нанесли на перекрёстке Садовый — Краузе

Это первая вафельная разметка в Новосибирской области
Это первая вафельная разметка в Новосибирской области

В Новосибирской области появилась первая вафельная разметка — она избавит от заторов перекрёсток с улицей Краузе.


«Вафельная разметка обозначает участок перекрёстка, на который запрещено выезжать, если впереди на пути следования образовался затор», — объяснили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области. 


Из-за затора, пояснили специалисты ТУАД, водители останавливаются и препятствуют машинам, которые едут в поперечном направлении. 


Вафельная разметка появилась на участке Садовый — Краузе
Вафельная разметка появилась на участке Садовый — Краузе


По информации ведомства, новый вид разметки появился на перекрёстке с улицей Краузе в сторону посёлка Садовый. Её нанесли в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В ближайшее время здесь также повесят камеры фиксации нарушений. 


Вафельную разметку сделали на пересечении с Краузе в сторону посёлка Садовый
Вафельную разметку сделали на пересечении с Краузе в сторону посёлка Садовый


В октябре должны сдать все объекты, ремонт которых запланирован в этом году по программе БКД. Недавно дорожники продемонстрировали результаты реконструкции участка Красного проспекта — НГС протестировал его способом мэра Анатолия Локтя

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