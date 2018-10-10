В Новосибирске появилась первая вафельная разметка

Это первая вафельная разметка в Новосибирской области

В Новосибирской области появилась первая вафельная разметка — она избавит от заторов перекрёсток с улицей Краузе.







«Вафельная разметка обозначает участок перекрёстка, на который запрещено выезжать, если впереди на пути следования образовался затор», — объяснили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.





Из-за затора, пояснили специалисты ТУАД, водители останавливаются и препятствуют машинам, которые едут в поперечном направлении.





Вафельная разметка появилась на участке Садовый — Краузе





По информации ведомства, новый вид разметки появился на перекрёстке с улицей Краузе в сторону посёлка Садовый. Её нанесли в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В ближайшее время здесь также повесят камеры фиксации нарушений.





Вафельную разметку сделали на пересечении с Краузе в сторону посёлка Садовый





В октябре должны сдать все объекты, ремонт которых запланирован в этом году по программе БКД. Недавно дорожники продемонстрировали результаты реконструкции участка Красного проспекта — НГС протестировал его способом мэра Анатолия Локтя.