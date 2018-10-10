Все на местах: в областной прокуратуре опровергли слухи о массовых отставках в руководстве

Владимир Фалилеев возглавляет прокуратуру Новосибирской области с мая 2015 года

В прокуратуре Новосибирской области опровергли слухи о массовых отставках руководителей ведомства.







«В структуре руководства региональной прокуратуры не произошло кардинальных изменений, о которых в последние дни заявляет ряд средств массовой информации», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.







Информация о произошедших кадровых изменениях в надзорном ведомстве, в частности об отставках заместителя прокурора области Владислава Мандрыко и прокурора города Новосибирска Дениса Ференца, не соответствует действительности, подчеркнул Дмитрий Лямкин.







Ранее ряд новосибирских СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили об увольнении этих сотрудников, а также о грядущей отставке Владимира Фалилеева с поста прокурора Новосибирской области. Кроме того, источники указывали, что, в частности, рапорт об отставке подал ещё один заместитель прокурора области — Микаил Аскеров, но приказ о его увольнении ещё не подписан.







Как уточнил Дмитрий Лямкин, Владимир Фалилеев является действующим прокурором Новосибирской области, а Денис Ференец — прокурором города Новосибирска. Сейчас они оба находятся в очередном отпуске. Владислав Мандрыко и Микаил Аскеров также сейчас продолжают работать в прокуратуре на прежних должностях.







При этом несколько дней назад с сайта прокуратуры Новосибирской области исчезла информация о Любови Кузьменок, которая занимала должность первого заместителя прокурора Новосибирской области.







Ранее стало известно, что решение уйти со своего поста также приняла 61-летняя председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина. Шестилетний срок её полномочий истекает менее чем через две недели.