Все на местах: в областной прокуратуре опровергли слухи о массовых отставках в руководстве

Информацию о кадровых изменениях накануне распространили СМИ

Владимир Фалилеев возглавляет прокуратуру Новосибирской области с мая 2015 года
Владимир Фалилеев возглавляет прокуратуру Новосибирской области с мая 2015 года

В прокуратуре Новосибирской области опровергли слухи о массовых отставках руководителей ведомства.


«В структуре руководства региональной прокуратуры не произошло кардинальных изменений, о которых в последние дни заявляет ряд средств массовой информации», — сообщил корреспонденту НГС старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.


Информация о произошедших кадровых изменениях в надзорном ведомстве, в частности об отставках заместителя прокурора области Владислава Мандрыко и прокурора города Новосибирска Дениса Ференца, не соответствует действительности, подчеркнул Дмитрий Лямкин.


Ранее ряд новосибирских СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили об увольнении этих сотрудников, а также о грядущей отставке Владимира Фалилеева с поста прокурора Новосибирской области. Кроме того, источники указывали, что, в частности, рапорт об отставке подал ещё один заместитель прокурора области — Микаил Аскеров, но приказ о его увольнении ещё не подписан.


Как уточнил Дмитрий Лямкин, Владимир Фалилеев является действующим прокурором Новосибирской области, а Денис Ференец — прокурором города Новосибирска. Сейчас они оба находятся в очередном отпуске. Владислав Мандрыко и Микаил Аскеров также сейчас продолжают работать в прокуратуре на прежних должностях.


При этом несколько дней назад с сайта прокуратуры Новосибирской области исчезла информация о Любови Кузьменок, которая занимала должность первого заместителя прокурора Новосибирской области.


Ранее стало известно, что решение уйти со своего поста также приняла 61-летняя председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина. Шестилетний срок её полномочий истекает менее чем через две недели. 

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