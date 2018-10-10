И вот опять: официальная статистика заметила рост цен на бензин

Аналитики сообщили о росте цен на солярку и высокооктановый бензин

Стоимость дизельного топлива выросла на 0,1%, а топлива марки АИ-98 на 0,6%





Новосибирскстат подсчитал среднюю цену бензина в Новосибирске с 1 по 8 октября 2018 года — за последнюю неделю стоимость дизельного топлива выросла на 0,1%, а топлива марки АИ-98 на 0,6%.







«После двухмесячной стабилизации цен на рынке нефтепродуктов в Новосибирске возобновился рост потребительских цен на дизельное топливо и автомобильный бензин. В частности, незначительные изменения цен наблюдались на дизельное топливо (увеличение на 0,1%) и автомобильный бензин марки АИ-98 (на 0,6%). Цены на остальные марки автомобильного бензина остались без изменения», — сообщают в Новосибирскстате.







По данным аналитиков, бензин марки АИ-92 можно приобрести по цене 40,28 рубля за литр, марки АИ-95 — 43,23 рубля за литр, марки АИ-98 — 47,83 рубля за литр, а дизельное топливо — 45,58 рубля за литр.





Цены на бензин начали расти рекордными темпами с конца апреля — эксперты посчитали, что это произошло из-за картельного сговора оптовых нефтяных компаний. Одним из следствий повышения цен на топливо стал рост тарифов на междугородные автобусы.

