Hyundai подняла цены на популярные у новосибирцев Solaris и Creta
Цена самого дешёвого «Соляриса» на автомате перевалила за 800 тысяч
Компания Hyundai подняла цены на самые продаваемые в Новосибирске иномарки — седан Solaris и кроссовер Creta, а также на другие машины в модельном ряду. Solaris прибавил в цене
«Подорожали все машины. Любой Solaris подорожал на 15 тысяч рублей. [Например], двигатель 1,4 литра, автомат в комплектации Active+ стоит
Кроссовер Creta прибавил в цене во всех комплектациях
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Дмитрий Косенко
Фото НГС