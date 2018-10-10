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Hyundai подняла цены на популярные у новосибирцев Solaris и Creta

Цена самого дешёвого «Соляриса» на автомате перевалила за 800 тысяч

Компания Hyundai подняла цены на самые продаваемые в Новосибирске иномарки — седан Solaris и кроссовер Creta, а также на другие машины в модельном ряду. Solaris прибавил в цене 15 000 рублей, теперь пустая базовая версия машины на механике стоит 694 900 рублей. Цена седана с автоматом перевалила за 800 тысяч.


Hyundai Solaris
Hyundai Solaris


«Подорожали все машины. Любой Solaris подорожал на 15 тысяч рублей. [Например], двигатель 1,4 литра, автомат в комплектации Active+ стоит 807 900 рублей», — рассказали в отделе продаж компании «ЭКСПЕРТ-АВТО», официального дилера Hyundai в Новосибирске.


Hyundai Creta
Hyundai Creta


Кроссовер Creta прибавил в цене во всех комплектациях 25 000 рублей и теперь стоит от 904 900 до 1 282 900 рублей. Другие модели марки тоже подорожали: седан Sonata — на 15 000 рублей, седан Elantra — на 10 000 рублей, кроссовер Tucson — на 15 000 рублей.


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