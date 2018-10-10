Видео: на Плановой вспыхнули две машины

Пожарные предполагали, что могла загореться и третья

Автомобили загорелись рядом с остановкой «Плановая» на парковке недалеко от дороги





Сегодня днём на улице Плановой загорелись два автомобиля — на место выехали пожарные, улицу заволокло дымом.





Машины загорелись примерно в 16:10. «Проезжал мимо, пожарных не видел. Водитель такси пытался потушить огнетушителем свою машину. Проезжающие мимо останавливаются, делятся огнетушителями. Вторая машина загорелась от такси», — написал в редакцию НГС читатель.





Предположительно, вспыхнули «Тойота Витц» и «Шевроле Нива».





В пресс-службе ГУ МЧС по НСО корреспонденту НГС рассказали, что пожарные прибыли на место в 16:15.





«На месте вызова горят два автомобиля, существовала угроза возгорания третьего автомобиля.





Хозяева на месте вызова, не пострадали. Локализация горения завершилась в 16:19», — уточнили в пресс-службе.













Вчера утром к зданию МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска приехало несколько пожарных машин. Пожарные проверяли, не было ли горения в пристройке поблизости.