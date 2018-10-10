Видео: на Плановой вспыхнули две машины

Пожарные предполагали, что могла загореться и третья

Автомобили загорелись рядом с остановкой «Плановая» на парковке недалеко от дороги
Автомобили загорелись рядом с остановкой «Плановая» на парковке недалеко от дороги


Сегодня днём на улице Плановой загорелись два автомобиля — на место выехали пожарные, улицу заволокло дымом.


Машины загорелись примерно в 16:10. «Проезжал мимо, пожарных не видел. Водитель такси пытался потушить огнетушителем свою машину. Проезжающие мимо останавливаются, делятся огнетушителями. Вторая машина загорелась от такси», — написал в редакцию НГС читатель.


Предположительно, вспыхнули «Тойота Витц» и «Шевроле Нива».


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО корреспонденту НГС рассказали, что пожарные прибыли на место в 16:15. 


«На месте вызова горят два автомобиля, существовала угроза возгорания третьего автомобиля. 


Хозяева на месте вызова, не пострадали. Локализация горения завершилась в 16:19», — уточнили в пресс-службе.




Вчера утром к зданию МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска приехало несколько пожарных машин. Пожарные проверяли, не было ли горения в пристройке поблизости.

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