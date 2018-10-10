Видео: на Плановой вспыхнули две машины
Пожарные предполагали, что могла загореться и третья
Сегодня днём на улице Плановой загорелись два автомобиля — на место выехали пожарные, улицу заволокло дымом.
Машины загорелись примерно в 16:10. «Проезжал мимо, пожарных не видел. Водитель такси пытался потушить огнетушителем свою машину. Проезжающие мимо останавливаются, делятся огнетушителями. Вторая машина загорелась от такси», — написал в редакцию НГС читатель.
Предположительно, вспыхнули «Тойота Витц» и «Шевроле Нива».
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО корреспонденту НГС рассказали, что пожарные прибыли на место в 16:15.
«На месте вызова горят два автомобиля, существовала угроза возгорания третьего автомобиля.
Хозяева на месте вызова, не пострадали. Локализация горения завершилась в 16:19», — уточнили в пресс-службе.
Вчера утром к зданию МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска приехало несколько пожарных машин. Пожарные проверяли, не было ли горения в пристройке поблизости.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Дмитрием
Видео предоставлено Александром (1), читателем НГС (2)