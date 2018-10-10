Новосибирец получил титул «Фотограф года» на престижном конкурсе за снимки хосписа
Теперь Антона Уницына ждёт поездка в Нью-Йорк
Новосибирский фотограф Антон Уницын стал «Фотографом года» в российском этапе престижного Международного конкурса International Photography Awards 2018 за серию снимков «Хоспис».
«Я посылаю свои работы на IPA уже третий год подряд. На этот раз я отправил 4 серии снимков. "Красное" — зарисовки на тему уличной жизни Нью-Йорка, "Регата" — рассказ о парусной регате в Хорватии, "Обыкновенное чудо" — про чудо рождения, и "Хоспис" — про будни барнаульского хосписа. В 2016-м я уже становился фотографом года. Приятно, что жюри отметило мои работы и в этом году», — рассказал корреспонденту НГС Антон Уницын.
Помимо главного приза, серия «Хоспис» получила первое место в номинации «Глубокая перспектива». Также Антон победил в номинациях «Редакционная фотография: очерк, фотоэссе», «Спорт/Экстремальный вид» и «Редакционная фотография/Прочее».
28 октября в Нью-Йорке состоится церемония награждения The Lucie Awards — на ней объявят обладателя статуэтки Lucie, на которую Антон номинирован как победитель IPA.
В прошлом году на этапе IPA-СНГ Уницын был признан лучшим в номинации «Глубокая перспектива/Deeper Perspective».
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Александра Трофименко
Фото Антона Уницына