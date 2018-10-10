Новосибирец получил титул «Фотограф года» на престижном конкурсе за снимки хосписа

Теперь Антона Уницына ждёт поездка в Нью-Йорк

Антон Уницын отправил на конкурс 4 серии снимков
Антон Уницын отправил на конкурс 4 серии снимков


Новосибирский фотограф Антон Уницын стал «Фотографом года» в российском этапе престижного Международного конкурса International Photography Awards 2018 за серию снимков «Хоспис».


«Я посылаю свои работы на IPA уже третий год подряд. На этот раз я отправил 4 серии снимков. "Красное" — зарисовки на тему уличной жизни Нью-Йорка, "Регата" — рассказ о парусной регате в Хорватии, "Обыкновенное чудо" — про чудо рождения, и "Хоспис" — про будни барнаульского хосписа. В 2016-м я уже становился фотографом года. Приятно, что жюри отметило мои работы и в этом году», — рассказал корреспонденту НГС Антон Уницын.


Помимо главного приза, серия «Хоспис» получила первое место в номинации «Глубокая перспектива». Также Антон победил в номинациях «Редакционная фотография: очерк, фотоэссе», «Спорт/Экстремальный вид» и «Редакционная фотография/Прочее».


28 октября в Нью-Йорке состоится церемония награждения The Lucie Awards — на ней объявят обладателя статуэтки Lucie, на которую Антон номинирован как победитель IPA.


В прошлом году на этапе IPA-СНГ Уницын был признан лучшим в номинации «Глубокая перспектива/Deeper Perspective».


Уницын победил с серией «Хоспис»
Уницын победил с серией «Хоспис»


28 октября в Нью-Йорке состоится церемония награждения The Lucie Awards
28 октября в Нью-Йорке состоится церемония награждения The Lucie Awards


Другая серия снимков — «Обыкновенное чудо»
Другая серия снимков — «Обыкновенное чудо»


Уницын участвует в конкурсе третий год подряд
Уницын участвует в конкурсе третий год подряд


Ещё одна серия снимков «Красное» — зарисовки на тему уличной жизни Нью-Йорка
Ещё одна серия снимков «Красное» — зарисовки на тему уличной жизни Нью-Йорка


Также одну серию он посвятил регате
Также одну серию он посвятил регате


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