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Приехали: BlaBlaCar в России сделали платным

Возьмут за пользование сервисом или нет, будет зависеть от дальности поездки

Первую попытку монетизации BlaBlaCar предпринял два года назад с трассы Челябинск — Екатеринбург
Первую попытку монетизации BlaBlaCar предпринял два года назад с трассы Челябинск — Екатеринбург


Сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar начинает монетизировать свои услуги в России и на Украине, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.


С 10 октября пассажиры, желающие совершать поездки на расстояние более 120 километров, смогут бронировать места в автомобилях через BlaBlaCar только за деньги. При выборе таких маршрутов в России система предложит два варианта доступа к бронированию — в течение дня за 149 рублей или в течение месяца за 199 рублей. На Украине стоимость доступа составит 49 гривен и 59 гривен соответственно.


Поездки до 120 километров останутся бесплатными для бронирования. Компенсировать водителю расходы на бензин пассажиры продолжат наличными, как и раньше.


Для водителей публикация предложений о поездках и прием заявок на бронирование в BlaBlaCar останется бесплатной.


— Итоговая стоимость поездки для пассажира будет ниже или сопоставимой с ценами за билет на автобус или поезд. Сервис продолжит контролировать размер компенсации, которую может попросить с попутчиков водитель, позволяя ему лишь частично покрывать свои транспортные расходы, но не получать прибыль, — говорится в пресс-релизе BlaBlaCar.


К 10 октября аудитория BlaBlaCar составляет 15 миллионов пользователей в России и 4 миллиона пользователей на Украине.


В компании не раскрывают прогноз по выручке, на которую рассчитывает BlaBlaCar в России и на Украине в среднесрочной перспективе. Привлечённые средства будут потрачены на дальнейшее развитие сервиса.


BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира, совокупная аудитория проекта превышает 65 миллионов человек.


В России сервис начал работать в феврале 2014 года, средняя стоимость поездки на BlaBlaCar составляет 1,2 рубля за километр.


BlaBlaCar экспериментировал с монетизацией сервиса на российском рынке ещё в сентябре 2016 года. Тогда компания ввела сервисный сбор за бронирование пассажирского места в размере до 20% от стоимости поездки на маршруте Челябинск — Екатеринбург (размер сбора при средней стоимости поездки в 300 рублей составил 50 рублей) и планировала распространить такой сбор на всю Россию.

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