В Новосибирске закрылся последний ресторан с уральскими пельменями

Пельменная исчезла из «Галереи Новосибирск»

На месте пельменной откроется итальянское кафе
На месте пельменной откроется итальянское кафе


Ресторан «Дюжина» в торгово-развлекательном комплексе «Галерея Новосибирск» прекратил работу. Это было последнее заведение екатеринбургской компании «Юниверфуд сервис» в Сибири.


«Пельменная "Дюжина" закрылась в ТЦ "Галерея Новосибирск" на прошлой неделе», — сообщили в администрации ТЦ. Её место займет очередное заведение сети «Перчини». Ранее, в конце лета этого года, прекратила работать предпоследняя «Дюжина» в ТРЦ «Аура».


Телефон заведения в Новосибирске сегодня не отвечал. В головной компании не ответили на запрос. 


Компания «Юниверфуд сервис» пришла на новосибирский рынок в 2007 году, когда в ТЦ «МЕГА» заработала точка её сети блинных «Блинофф». Затем в городе появились рестораны «Дюжина» (всего было открыто три заведения), соковые бары Juice Master и фастфуд Das Kolbas. Всего на пике своего развития у компании было в Новосибирске больше 10 заведений разных форматов. Все они, впрочем, располагались в крупных торговых комплексах.


Первая точка компании «Юниверфуд» открылась в ТЦ «МЕГА» — это была блинная «Блинофф»
Первая точка компании «Юниверфуд» открылась в ТЦ «МЕГА» — это была блинная «Блинофф»


В последнее время заведения «Юниверфуда» закрывались одно за другим. Так, последняя новосибирская точка сети «Блинофф» прекратила работу в ТЦ «МЕГА» в начале этого года. Ресторан в «Галерее Новосибирск» был последним заведением компании в Сибири.


По данным 2ГИС, в Екатеринбурге работают три «Блинофф» и пять «Дюжин». 


Это уже не первый иногородний ресторанный оператор, который уходит с новосибирского рынка. Так, например, в Новосибирске пыталась работать сеть «Поль Бейкери» (из Екатеринбурга), но её единственное заведение в ТЦ «МЕГА» закрылось всего через год работы.

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