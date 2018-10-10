Шлагбаум помешал двум водителям заехать на парковку Заельцовского суда — они подали на суд в суд

Блогеры Новичков и Соколов заявили, что подадут заявление в областной суд, если в районном его не примут. На фото — Заельцовский районный суд, где им не удалось припарковаться

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, написали заявление в Заельцовский районный суд на возможное нарушение закона самим райсудом. По мнению блогеров, суд не имел права устанавливать шлагбаум, ограничивающий въезд на территорию государственного учреждения на Дачной, 35А.







Видео конфликта, который стал поводом для заявления в суд, блогеры выложили на своём YouTube-канале «Новосибирский».







«Где-то в середине сентября <…> ехали мимо и увидели, что огорожено [здание Заельцовского суда шлагбаумом]. А государственные учреждения не имеют права себе <…> что-то отгораживать. Поправка вышла где-то в августе этого года в Земельном кодексе (статья 39.20 Земельного кодекса РФ. — Прим. ред.), что государственное здание имеет право на территорию только под самим зданием, ни на сантиметр дальше. <…> И мы [в заявлении] пометили, что это новая поправка, что это закон и его соблюдать нужно», — рассказал корреспонденту НГС Денис Новичков.







В ролике охраняющие вход в здание судебные приставы объяснили блогерам, что пропустить их машину к зданию суда они не могут по распоряжению сверху, и предупредили, что снимать в помещении запрещено. Один из сотрудников Заельцовского суда, вышедший в момент съёмки на улицу, заявил, что парковка предназначена для работников суда.







Также на видео Новичков и Соколов показали копию самого заявления с печатью суда о поступлении.









Корреспондент НГС попросил прокомментировать ситуацию руководство самого суда.







«По поводу установки шлагбаума могу сказать следующее: оснований для неустановления и ограничивающих наше право устанавливать шлагбаум нет. Земельным кодексом такого ограничения не предусмотрено. <…> Мы её не ограничиваем, эту территорию. Шлагбаум установлен. На территорию суда гражданин может пройти. Физически проход не ограничен. С нашей стороны нарушения законодательства не имеется», — объяснила НГС помощник председателя Заельцовского суда Виктория Оганян.







Новичков в свою очередь пояснил корреспонденту НГС, что в случае отказа принять заявление в районном суде он направит его в вышестоящую инстанцию.







«Дальше — областной суд. <…> У него нет шлагбаума, но стоит [знак] "кирпич", что въезд запрещён всем, а ниже табличка — "Кроме правоохранительных органов"», — говорит Новичков.







В одном из последних роликов блогеры на YouTube-канале «Новосибирский» рассказали о конфликте из-за парковки со службой безопасности крупной компании «Трапеза». А до этого продемонстрировали нарушение правил ПДД инспектором ДПС. В ГИБДД тогда пообещали разобраться с ситуацией, но ответ на запрос редакция НГС ещё не получила.